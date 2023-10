Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,595 EUR +0,82% (05.10.2023, 16:07)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,74 CAD +1,18% (05.10.2023, 16:01)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,36 USD +1,13% (05.10.2023, 16:00)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (05.10.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Barrick Gold-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) unter die Lupe.Der Goldsektor stehe seit Wochen unter Druck. Die steigenden Renditen bei US-Staatsanleihen und der damit verbundene Höhenflug des US-Dollar würden die Edelmetalle belasten. Auch die Minenaktien seien deutlich gefallen und das Papier von Barrick Gold, dem weltweit zweitgrößten Goldproduzenten, stelle keine Ausnahme dar. Die Aktie sei auf ein neues Jahrestief gefallen.Das Tagesgeschäft werde beim kanadischen Konzern durch diesen Kursrutsch allerdings nicht beeinträchtigt. Vielmehr plane Barrick Gold weitere Investitionen in die Lumwana-Kupfermine in Sambia. 2 Mrd. USD wolle Barrick Gold in das Projekt investieren und die Kupferproduktion dadurch steigern. Außerdem solle das Minenleben bis in das Jahr 2060 verlängert werden. Sambia sei nach dem Kongo Afrikas zweitgrößter Kupferproduzent. Aktuell sehe es danach aus, als ob die Studie für die Expansion der Mine bis Ende 2024 fertiggestellt sein solle. Das dürfte bedeuten, dass der Ausbau des Projekts wohl bis zum Jahr 2028 dauern könnte. Erst kürzlich habe CEO Mark Bristow gesagt, Barrick Gold sei interessiert daran, weitere Depots in Sambia und dem Kongo zu explorieren und die Präsenz in dem afrikanischen Kupfergürtel zu erhöhen.Für Anleger werde es am 12. Oktober spannend. Dann wolle Barrick Gold vorab die Produktionszahlen für das abgelaufene dritte Quartal vorlegen. Die Produktion dürfte bei 1,1 bis 1,2 Mio. Unzen liegen und damit etwas höher als noch im zweiten Quartal. Die Finanzzahlen würden dann am 2. November folgen. Maßgeblich für die Entwicklung der Barrick Gold-Aktie werde aber natürlich auch der Goldpreis. Hier sollte langsam ein Boden gefunden werden. Der Abverkauf scheine trotz der hohen Renditen der US-Staatsanleihen mittlerweile übertrieben, die technischen Indikatoren seien überverkauft. Das erhöhe die Chance auf eine Gegenbewegung. Aktuell hätten die Bären jedoch weiter das Zepter bei den Edelmetallen als auch bei den Minen in der Hand, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Barrick Gold.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: