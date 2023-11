Kursziel

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 26,00 CAD Buy Canaccord Genuity Carey MacRury 14.11.2023 27,00 CAD Sector perform National Bank Financial Mike Parkin 06.11.2023 24,65 CAD Outperform RBC Capital Josh Wolfson 06.11.2023 34,52 CAD Outperform Scotiabank Tanya Jakusconek 03.11.2023 34,50 CAD Buy TD Securities Greg Barnes 02.11.2023

Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (15.11.2023/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 34,52 oder 24,65 CAD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold hat am 02. November 2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 präsentiert.Der weltweit zweitgrößte Goldproduzent hat für das abgelaufene dritte Quartal einen Gewinn von 0,24 Dollar je Aktie gemeldet - und damit 0,04 Dollar je Aktie mehr als von Analysten erwartet, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer Analyse vom 02.11.2023. Jedoch habe das Zahlenwerk auch einen Wermutstropfen. Barrick Gold rechne damit, dass man bei der Produktion mit Blick auf das Gesamtjahr leicht unter der eigenen Pognose liegen werde.In Q3 seien es vor allem die Minen Cortez, Turquoise Ridge und Kibali gewesen, die Barrick Gold ein besseres Quartal beschert hätten. Allerdings dauere das Hochfahren der Pueblo Viejo Mine in der Dominikanischen Republik länger als gedacht. Barrick gehe aber nach wie vor davon aus, dass die Produktion auf dem Joint Venture mit Newmont im kommenden Jahr bei mehr als 800.000 Unzen liegen werde. "Bergbau ist ein langwieriges Spiel, und wir führen Barrick nicht vierteljährlich - unsere Prognose für eine 30prozentige Steigerung der Produktion bis zum Ende dieses Jahrzehnts bleibt intakt", sage CEO Mark Bristow. Nach Angaben von Barrick Gold solle der Bau des riesigen Reko Diq Projekts in Pakistan bereits im Jahr 2025 und die erste Produktion dann 2028 erfolgen. Reko Diq solle zu den Top-10-Minen im Kupferbereich gehören, wenn das Projekt die volle Produktion erreicht habe.Während die langfristigen Aussichten also nach Ansicht von Barrick Gold gut aussehen würden, werde dieses Jahr, zumindest was den Goldsektor betreffe, die Prognose leicht verfehlt. Barrick schreibe, die Produktion werde marginal unter dem unteren Ende der eigenen Prognose liegen. Bislang habe die Prognose bei 4,2 bis 4,6 Millionen Unzen Gold gestanden. Bei Kupfer dagegen solle die Produktionsprognose erreicht werden. Hier rechne Barrick mit 420 bis 470 Millionen Pfund. Die Produktion selbst sei durch die Vorab-Zahlen schon bekannt gewesen. In Q3 habe Barrick 1,04 Millionen Unzen Gold und 112 Millionen Pfund Kupfer produziert.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat die Analystin der Scotiabank, Tanya Jakusconek, das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel am 03.11.2023 mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel laute 34,52 CAD.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: