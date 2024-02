Kursziel

Börsenplätze Barrick Gold-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

13,29 EUR -2,60% (13.02.2024, 16:36)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

19,37 CAD -2,12% (13.02.2024, 16:21)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

14,29 USD -2,99% (13.02.2024, 16:21)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (13.02.2024/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 27,00 USD oder 23,50 CAD (Kanadischer Dollar)? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 14.02.2024 die Zahlen für das vierte Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat die Analystin von BMO Capital Markets, Jackie Przybylowski, das höchste Kursziel veranschlagt. Sie hat den Titel am 17.01.2024 unverändert mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 28,00 auf 27,00 USD reduziert.Das Produktions- und Verkaufsvolumen des Unternehmens im vierten Quartal habe den Erwartungen für Gold entsprochen, aber unter den Erwartungen für Kupfer gelegen, so die Analystin. Barrick Gold habe auch eine richtungsweisende Prognose für die Stückkosten im vierten Quartal abgegeben, die im Allgemeinen höher als im Vorquartal gewesen sei und über den Konsenserwartungen gelegen habe.Die Analystin sei jedoch der Ansicht, dass die positive Dynamik von Barrick Gold, die sich aus der Optimierung bestehender Anlagen und organischen Wachstumsprojekten ergebe, das Potenzial habe, den Aktienkurs in den nächsten zwölf Monaten über den der Konkurrenz zu steigern.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Stifel. Analystin Ingrid Rico hat den Titel in einer Analyse vom 26.01.2024 unverändert mit "buy" eingestuft. Das Kursziel wurde von 30,00 auf 23,50 CAD gesenkt.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick: