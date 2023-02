Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 19,00 USD Neutral Exane BNP Paribas Sylvain Brunet 13.02.2023 26,00 USD Overweight Barclays Matthew Murphy 30.01.2023 30,00 CAD Sector perform National Bank Financial Mike Parkin 13.01.2023 20,00 USD Outperform RBC Capital Josh Wolfson 21.11.2022 25,00 CAD Kauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 11.11.2022

Xetra-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

16,47 EUR 16,47 (14.02.2023, 17:03)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

23,51 CAD -1,63% (14.02.2023, 17:14)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

17,62 USD -1,73% (14.02.2023, 17:12)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (14.02.2023/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 26 oder 19 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 15. Februar 2023 die Zahlen für das vierte Quartal 2022 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, hat Matthew Murphy, Analyst von Barclays, das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat den Titel am 30.01.2023 weiterhin mit dem Votum "overweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 23,00 auf 26,00 USD erhöht. Während das Wirtschaftswachstum besser als erwartet geblieben sei, sei Gold eine gute Absicherung gegen eine weitere Verschlechterung der Aussichten, so der Analyst. Er bevorzuge weiterhin Gold gegenüber Kupferaktien. Eine sanfte wirtschaftliche Landung sei möglich, aber die Straffung der Geldpolitik sei noch nicht abgeschlossen.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Exane BNP Paribas. Analyst Sylvain Brunet hat in einer Analyse vom 13.02.2023 den Titel von "outperform" auf "neutral" herabgestuft. Das Kursziel laute 19,00 USD. Der Analyst habe geschrieben, dass das Stockpicking im Bergbausektor nach der jüngsten Rally der Aktien schwieriger geworden sei.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: