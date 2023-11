Kursziel

Barrick Gold-Aktie Rating

Barrick Gold-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 30,00 CAD Outperform BMO Capital Markets Jackie Przybylowski 13.10.2023 25,00 USD Outperform Raymond James - 13.10.2023 23,00 CAD Buy UBS - 06.10.2023 15,00 USD Hold Jefferies & Co Matthew Murphy 04.10.2023 25,00 CAD Kauf Raiffeisen Bank International AG Aaron Alber 14.09.2023

Tradegate-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,055 EUR -0,26% (01.11.2023, 08:09)



TSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

22,15 CAD -0,45% (31.10.2023)



NYSE-Aktienkurs Barrick Gold-Aktie:

15,98 USD -0,81% (31.10.2023)



ISIN Barrick Gold-Aktie:

CA0679011084



WKN Barrick Gold-Aktie:

870450



Ticker-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABR



TSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

ABX



NYSE-Symbol Barrick Gold-Aktie:

GOLD



Kurzprofil Barrick Gold Corp.:



Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, Toronto Stock Exchange-Symbol: ABX, NYSE-Symbol: GOLD) ist der größte Goldproduzent der Welt. Barrick Gold Corp. betreibt Goldminen und Entwicklungsprojekte in den USA, in Peru, Tansania, Chile, Argentinien und Kanada. Dort wird Gold, Kupferkonzentrat und Kupferkathode gewonnen. Diese Rohstoffe werden nicht selbst verarbeitet, sondern zum großen Teil weiterverkauft. Darüber hinaus ist Barrick Gold Corp. durch Barrick Energy auch im Öl- und Gasgeschäft aktiv. (01.11.2023/ac/a/n)







Salt Lake City (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des kanadischen Goldproduzenten Barrick Gold Corp. (ISIN: CA0679011084, WKN: 870450, Ticker-Symbol: ABR, NYSE-Symbol: GOLD) vor der Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 25,00 oder 15,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Barrick Gold-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Barrick Gold wird am 02. November 2023 die Zahlen für das dritte Quartal 2023 präsentieren.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Barrick Gold-Aktie anbetrifft, haben die Analysten von Raymond James das höchste Kursziel veranschlagt. Sie haben den Titel am 13.10.2023 weiterhin mit dem Votum "outperform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 26,00 auf 25,00 USD gesenkt. Das neue Kursziel deute auf einen potenziellen Kursanstieg von 60,15% im Vergleich zum Schlusskurs der Aktie hin.Die niedrigste Kursprognose für die Barrick Gold-Aktie kommt von Jefferies. Analyst Matthew Murphy hat den Titel in einer Analyse vom 04.10.2023 unverändert mit "hold" eingestuft. Das Kursziel wurde von 18,00 auf 15,00 USD reduziert. Jefferies habe seine Modelle für die tatsächlichen Rohstoffpreise des dritten Quartals aktualisiert und Änderungen an den operativen Annahmen für einige Unternehmen vorgenommen, die auf den jüngsten Entwicklungen in einer Zusammenfassung für die globale Metall- und Bergbaugruppe basieren würden.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Barrick Gold-Aktie?Börsenplätze Barrick Gold-Aktie: