Hinzu komme, dass die Ausfallrate bei 46 Basispunkten gelegen habe, niedriger als die eigene Prognose von Barclays von 50-60 Basispunkten. Es habe auch ein anständiges Tier-1-Kapitalverhältnis von 13,8%, das am oberen Ende seiner eigenen Prognose liege und es vor etwaigen Kreditausfällen schützen könnte, wenn die Wirtschaft in eine tiefere Rezession gerate und die Ausfallraten steigen würden.



Barclays sei auf den Rückkaufzug aufgesprungen und habe weitere 1 Mrd. GBP Aktienrückkäufe angekündigt, außerdem sei eine Dividende von 8 Pence angekündigt worden, die höher sei als im Jahr 2022.



Börsenplätze Barclays-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,8298 EUR +3,20% (20.02.2024, 10:57)



London Stock Exchange-Aktienkurs Barclays-Aktie:

1,55 GBP +4,24% (20.02.2024, 10:58)



ISIN Barclays-Aktie:

GB0031348658



WKN Barclays-Aktie:

850403



Ticker-Symbol Barclays-Aktie:

BCY



London Stock Exchange-Symbol Barclays-Aktie:

BARC



NASDAQ OTC-Symbol Barclays-Aktie:

BCLYF



Kurzprofil Barclays PLC:



Barclays PLC (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF) ist ein Finanzdienstleister, der im Banking, Investmentbanking, Kreditkartengeschäft und Investment-Management tätig ist und einen der größten Finanzdienstleistungs-Konzerne in Großbritannien darstellt. Die weltweiten Tätigkeiten des Unternehmens umfassen private und gewerbliche Bank- und Kreditdienstleistungen sowie Vermögens- und Investmentverwaltungen in Europa, Nord- und Südamerika, Afrika und Asien. (20.02.2024/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Barclays: Aktie steigt, da der Markt große Zugeständnisse und ehrgeizige Ziele billigt - AktiennewsIm Barclays (ISIN: GB0031348658, WKN: 850403, Ticker-Symbol: BCY, London Stock Exchange-Symbol: BARC, NASDAQ OTC-Symbol: BCLYF)-Geschäftsbericht am heutigen Morgen gab es für jeden etwas: den Q4-Geschäftsbericht, ein Strategieupdate und eine Ankündigung zum Aktienrückkauf, so die Experten von XTB.Die Rezeption dieser Flut von Nachrichten von Barclays sei bisher äußerst positiv gewesen. Nach einem Anstieg um mehr als 1,5% am Montag liege die Aktie nun um mehr als 5% höher und erreiche damit den höchsten Stand seit September 2023.Die strategische Überprüfung von Barclays sei energisch gewesen, und sie laufe im Wesentlichen auf zwei Dinge hinaus: aggressives Kostenmanagement und Gewinnsteigerung sowie fortlaufende Kapitalrückführungen an die Aktionäre in Höhe von 10 Mrd. GBP bis 2026. Dies sei genau die Art von Botschaft, die die Aktionäre derzeit lieben würden, und deshalb habe der Markt am Dienstagmorgen mit Freude reagiert.Barclays gliedere sich in fünf neue Geschäftsbereiche um, wobei der Schwerpunkt stärker auf der Retail-Bank und einem Wealth-Management-Zweig liege. Das Investmentbanking werde weiterhin einer der fünf Bereiche sein, jedoch mit geringerer Kapitalallokation, und in Zukunft werde der IB-Bereich 50% im Vergleich zu den derzeitigen 63% erhalten.Die neuen finanziellen Ziele von Barclays würden die Latte hoch setzen: eine Rendite auf das materielle Eigenkapital von 12%. Die Eigenkapitalrendite in der Investmentbank habe im letzten Jahr 7% betragen, daher werde dieser Bereich am weitesten gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das Umsatzziel von 30 Mrd. USD für 2026, das 13% über den Analystenschätzungen liege, sei ein mutiger Schritt von Barclays, und die Bank habe sich nur drei Jahre Zeit gegeben, um dies zu erreichen. Es sei zwar kein Mondschuss, erfordere aber einen Laserfokus nicht nur auf das Ergebnis, sondern auch auf die Maximierung der Umsatzchancen und den Aufbau einer größeren Institution als die heutige Barclays. Dies werde jedoch Stellenstreichungen erfordern, obwohl das Management nicht bereit gewesen sei, ein konkretes Ziel für die Anzahl der Stellen anzugeben.Interessanterweise sei Barclays auch optimistisch für das Vereinigte Königreich und sage, dass das Land die Covid-Pandemie hinter sich gelassen habe und sich die Brexit-Situation normalisiert habe. Es möchte im Vereinigten Königreich "Geschäfte machen und von dort aus Geschäfte tätigen", was ein Zeichen dafür sei, dass Barclays das Vereinigte Königreich nicht verlassen wolle, um sich Europa auszusetzen. Der Fokus scheine auf seinen UK- und US-Verbrauchergeschäften sowie seinem Wealth-Management-Zweig zu liegen, der wahrscheinlich ein globales Geschäft sein werde.Der Markt sei bereit, Barclays seine Q4-Umsatz- und Gewinnverluste zu verzeihen, insbesondere für seine Unternehmens- und Investmentbanking-Einheit. Diese habe sich auf 2,39 Mrd. GBP belaufen, was einem Rückgang von 7,2% gegenüber dem Vorjahr entspreche und schwächer sei als die Analystenschätzungen von 2,55 Mrd. GBP. Dies sei durch eine Schwäche bei den Einnahmen aus festverzinslichen Wertpapieren verursacht worden, wobei einige der Barclays-Händler offensichtlich die Rally am Anleihenmarkt verpasst hätten, die man in den letzten drei Monaten des letzten Jahres gesehen habe.Auch die Aktienumsätze seien niedriger gewesen, wobei die Bank den Rückgang auf gedämpfte Volatilität zurückführe. In Zukunft werde das Investmentbanking von Barclays jedoch kleiner sein und damit weniger wichtig für die Gewinne, so das Management, daher werde ein schlechtes Quartal wahrscheinlich nicht den Weg für diesen Kursanstieg versperren.Auch die Gewinnnachrichten für das letzte Quartal seien düster gewesen, das Unternehmen habe einen Vorsteuergewinn von 110 Mio. GBP gemeldet, ein Rückgang von 92% gegenüber dem Vorjahr und weit unter den erwarteten 354,3 Mio. GBP. Der Gewinnrückgang sei größtenteils auf eine Wertminderung von 1,9 Mrd. GBP zurückzuführen gewesen. Es habe jedoch einige Lichtblicke im Bericht gegeben. Die Gebühren des Investmentbankings seien um 6,3% gestiegen, Verbraucher, Karten und Zahlungen hätten ebenfalls höhere Einnahmen erzielt als geschätzt. Der Nettozinsertrag, ein wichtiger Kennwert in Bankergebnissen, sei ebenfalls höher gewesen als erwartet. Er habe 3,14 Mrd. GBP betragen, ein Plus von 15% gegenüber dem Vorjahr und höher als die geschätzten 3 Mrd. GBP.