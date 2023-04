LT Lang & Schwarz-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

18,33 EUR -0,68% (25.04.2023, 11:51)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs UBS Group-Aktie:

17,78 CHF -2,28% (25.04.2023, 11:37)



ISIN UBS Group-Aktie:

CH0244767585



WKN UBS Group-Aktie:

A12DFH



Ticker-Symbol UBS Group-Aktie:

0UB



SIX Swiss Exchange-Symbol UBS Group-Aktie:

UBSG



Kurzprofil UBS Group AG:



Die UBS Group AG (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist als führendes globales Finanzdienstleistungsunternehmen weltweit einer der größten Vermögensverwalter, einer der Top-Anbieter im Bereich Investment-Banking und der Wertschriftendistribution sowie unter den Marktführern im Bereich Private-Banking. UBS betreut innerhalb der Schweiz mehrere Millionen Privat- und Firmenkunden. Neben allgemeinen Bankdienstleistungen liegen die Kernkompetenzen von UBS in den Bereichen Asset Management, Investment Banking, Retail und Commercial Banking sowie im Wertpapier-Research.



Die Bank bietet Unternehmenskunden und institutionellen Anlegern, Finanzintermediären, Regierungen und Hedge Funds ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Produkten und Dienstleistungen. UBS ist mit Geschäftsstellen in über 50 Ländern auf fünf Kontinenten und an den wichtigsten internationalen Finanzplätzen vertreten. (25.04.2023/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - Nach Bankturbulenzen: Anleger stecken der UBS viele Milliarden zu - AktiennewsDie Schweizer Großbank UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) hat in den ersten drei Monaten des Jahres unter dem Strich 28 Milliarden US-Dollar (25 Mrd. Euro) an Neugeld von vermögenden Kunden eingesammelt, so die Experten von "FONDS professionell".Allein sieben Milliarden davon seien dem Wealth Management des Instituts in den zehn Arbeitstagen nach Bekanntgabe der Übernahme der Credit Suisse zugeflossen. Die UBS habe in Verhandlungen mit der Schweizer Regierung an einem Wochenende dem Kauf des strauchelnden Lokalrivalen zugestimmt.Für das Asset Management melde die UBS zwar ein Nettomittelaufkommen für das erste Quartal in Höhe von 14 Milliarden US-Dollar (12 Mrd. Euro). Allerdings seien 18 Milliarden Dollar (16 Mrd. Euro) in Geldmarktfonds geflossen, habe Finanzchefin Sarah Youngwood bei der Präsentation der Quartalszahlen des größten Schweizer Geldhauses gesagt. Der Reingewinn für das erste Quartal beziffere sich auf eine Milliarde Dollar. Analysten hätten mit mehr gerechnet. Hintergrund seien Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten in den USA wegen Hypothekenpapieren aus der Zeit vor der Finanzkrise 2008.Die hohen Mittelzuflüsse hätten nicht allein von Credit Suisse-Kunden, sondern auch von anderen Vermögenden gestammt, habe UBS-Vorstandschef Sergio Ermotti bei der Präsentation der Zahlen betont. "Anleger betrachten uns in diesem unsicheren Umfeld als Hort der Stabilität", habe Ermotti gesagt. "Mit der geplanten Übernahme der Credit Suisse gehen wir einen weiteren Schritt nach vorne und bleiben gleichzeitig unserer Kultur, unserer Strategie und unserem disziplinierten Risikomanagement verpflichtet." Ermotti habe die UBS bereits von 2011 bis 2020 gelenkt. Er sei im April dieses Jahres von der Swiss Re zurückgeholt worden, um den Zusammenschluss mit der Credit Suisse zu steuern.Mit Blick auf den Absatz von Investmentfonds der Credit Suisse berechne das Analysehaus Morningstar allein für den März Mittelabflüsse in Höhe von 4,6 Milliarden Euro. Die Angaben würden sich auf aktive wie passive Fonds beziehen, Geldmarktfonds seien aber ausgeklammert. Demnach hätten seit Jahresbeginn Anleger 3,8 Milliarden Euro abgezogen. Auf Sicht von einem Jahr seien es 17,3 Milliarden Euro.Börsenplätze UBS Group-Aktie: