Neben den schlechten Nachrichten aus Italien und China sei in den USA die Stimmung zusätzlich durch die Ratingagentur Moody's getrübt worden. Das Unternehmen habe am Montag die Kreditwürdigkeit mehrerer regionaler US-Kreditinstitute herabgestuft und einige Bankenriesen seien auf eine mögliche Herabstufung überprüft worden. Moody's habe gewarnt, dass es für US-Banken schwieriger werde, Geld zu verdienen, da die Zinssätze steigen, die Finanzierungskosten zunehmen würden und eine Rezession drohe. Die düsteren Aussichten würden auch große Kreditinstitute betreffen, die von Moody's nicht erwähnt worden seien, sodass der breitere S&P 500 Bankenindex zwischenzeitlich um fast 3% nachgegeben habe. Namhafte US-amerikanische Aktienindices seien dadurch ebenfalls nach unten gezogen worden. Den technologielastigen NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe es dabei mit rund -0,87% am stärksten getroffen.



Für heute stünden keine wesentlichen makroökonomischen Datenveröffentlichungen im Kalender. Am Donnerstag werde es allerdings spannend, wenn die Entwicklung der Verbraucherpreise für den Monat Juli bekannt gegeben werde. Wegen der datengetriebenen Vorgehensweise der FED würde eine Bestätigung des rückläufigen Trends der Inflation die Hoffnung nähren, dass die US-Notenbank keine weiteren Zinserhöhungen mehr vornehme.



Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) erwarte, dass die US-Rohölproduktion im Jahr 2023 um 850.000 Barrel pro Tag auf einen Rekordwert von 12,76 Mio. Barrel pro Tag ansteigen und damit den letzten Höchststand von 12,3 Mio. im Jahr 2019 übertreffen werde. Aktuell liege der Preis für ein Fass der Sorte Brent-Öl bei nahezu USD 86. Aufgrund der schwachen Handelsdaten aus China seien Anleger in den US-Dollar geflüchtet. Der starke Dollar habe wiederum den Goldpreis unter Druck gesetzt. Eine Feinunze werde derzeit um rund USD 1.930 gehandelt. Der Bitcoin habe gestern zulegen können, nachdem der Staat El Salvador der Krypto-Handelsplattform Binance eine Lizenz zum Anbieten von Krypto- Diensten erteilt habe. Aktuell handele die digitale "Währung" bei USD 29.700.



Die asiatischen Börsen würden sich heute Morgen großteils im negativen Bereich präsentieren. (09.08.2023/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Gestern gerieten europäische Bankentitel massiv unter Druck, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Grund dafür sei eine in Italien beschlossene Übergewinnsteuer für die Geldinstitute. Die drastisch gestiegenen Zinssätze hätten italienischen Banken Rekordgewinne gebracht, da die Kosten für Kredite in die Höhe geschnellt seien, während die Kreditgeber allerdings darauf verzichtet hätten, in gleichem Maße mehr auf Einlagen zu zahlen. Dies sei nun vom Kabinett in Rom bestraft worden, mittels einer 40-prozentigen Übergewinnsteuer, die noch dieses Jahr gelten solle. Die unerwartete Nachricht habe den europäischen Bankensektor erschüttert. Der EURO STOXX 600 Bankenindex habe gestern mit Abschlägen von rund 1,8% gehandelt.