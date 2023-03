Nach der Übernahme der Credit Suisse müsse die UBS ihre Pläne für den Umgang mit den neuen Vermögenswerten darlegen und einen klaren Kurs festlegen. Die Übernahme bringe für die UBS klare Vorteile mit sich.



In den USA, der EU und in Südostasien werde die Großbank zu einem dominanteren Akteur werden - vor allem in den Bereichen Wealth Management, Investment Banking und Asset Management. Die steigende Marktpräsenz könne zu Kostensynergien sowie einer größeren Preissetzungsmacht führen und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern. Neben der Diversifikation ihrer Ertragsquellen biete sich für UBS die Chance, ihre Abhängigkeit von einem einzigen Markt oder Produkt zu verringern.



Es scheine, als würde diese Transaktion die Märkte in Bezug auf das globale Bankensystem zumindest vorläufig beruhigen. Anleger sollten insbesondere die Auswirkungen der Ereignisse auf die Zinsentscheidungen der FED bei ihrer dieswöchigen Sitzung im Blick behalten. (21.03.2023/ac/a/m)







New York (www.aktiencheck.de) - Die Übernahme der Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) durch die Schweizer Großbank UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) ist eine strategische Antwort auf die aufkommenden Ansteckungsängste im europäischen Bankensektor, so Jon Maier, Chief Investment Officer bei Global X.Gleichzeitig beweise dieser Deal, wie agil und reaktionsschnell die Finanzinstitute und Regulierungsbehörden seien.