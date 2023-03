Die Experten würden davon ausgehen, dass sich die potenziellen Tail-Risiken für andere Banken, die ein direktes Exposure zur CS hätten, verringert hätten. Darüber hinaus dürfte teilweise der Marktanteil in den Bereichen Investmentbanking, Wealth Management und Asset Management, den die CS zuvor gehalten habe, auf andere europäische und US-amerikanische Anbieter umverteilt werden.



In ihrem letzten Bericht über die SVB hätten die Experten darauf hingewiesen, dass sich das Risiko von Einlagenabflüssen wahrscheinlich auf regionale Banken mit einer begrenzten Kundenbasis konzentrieren werde. In den vergangenen zwei Wochen hätten die Experten die Nettoabflüsse im gesamten Bankensektor gemessen. Die meisten Daten würden darauf hindeuten, dass die Abflüsse bei Bankkunden aus dem Technologie- und Wagniskapitalbereich wesentlich höher gewesen seien als bei Einlagen von Geschäftskunden im Allgemeinen. Selbst bei Banken, die erhebliche Abflüsse von Tech-/Venture-Konten verzeichneten, scheinen sich diese in den letzten Tagen deutlich verlangsamt zu haben, so die Experten von Janus Henderson Investors. In einigen Fällen gebe es Anzeichen für eine Rückkehr zu einem normaleren Niveau.



Das schnelle Handeln der Behörden sowohl in den USA als auch in der Schweiz scheine das Vertrauen gestärkt zu haben, die Risiken würden jedoch bestehen bleiben. Die Profitabilität von US-Regionalbanken sei sehr unterschiedlich, da einige besser kapitalisiert seien, über stabilere Finanzierungsquellen verfügen würden und einem solchen Umfeld besser gewachsen seien. Diejenigen, deren Kundenstamm sich auf Branchen konzentriere, in denen sich die Konjunktur deutlich abschwäche (z.B. Technologie und Venture Capital), könnten mit erheblichem Gegenwind konfrontiert werden.



Die Experten von Janus Henderson Investors glauben, dass die aktuellen Turbulenzen im Bankensektor und die unvermeidlichen Reaktionen der Regulierungsbehörden zu einer stärkeren Differenzierung zwischen Gewinnern und Verlierern führen werden. Sie würden eine Konsolidierung der Marktanteile zugunsten der stärkeren Akteure erwarten. Diese Banken seien ihrer Ansicht nach besser kapitalisiert, würden über einen diversifizierteren Kundenstamm, starke Produkt- und Dienstleistungsangebote und ein besseres Risikomanagement verfügen. Die Identifizierung der Banken, die diese Kriterien erfüllen würden, erfordere eine umfangreiche Due-Diligence-Prüfung. Aus diesem Grund würden die Experten glauben, dass es für die Generierung von Alpha und die Minimierung von Drawdowns entscheidend sein werde, die Gewinner herauszufiltern und Banken mit risikoreicheren Kundenbeständen und potenziell anfälligen Kapital- oder Liquiditätsstrukturen zu meiden. Und dies in einer Zeit, die wahrscheinlich von einer stärkeren regulatorischen Kontrolle und folglich steigenden Compliance-Kosten geprägt sein werde. (24.03.2023/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Der Bankensektor ist durch zahlreiche aufsehenerregende Entwicklungen in den Fokus der Anleger gerückt, so John Jordan, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors.Wie im Fall der Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) Anfang des Monats sei auch der kürzliche Zusammenbruch der europäischen Traditionsbank Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN 876800) weitgehend auf idiosynkratische Faktoren zurückzuführen gewesen. In beiden Fällen hätten die Aufsichtsbehörden schnell und entschlossen gehandelt, um die Ansteckungsgefahr für den gesamten Bankensektor zu begrenzen und das Vertrauen der Einleger zu stärken. Die Experten seien dabei nach weiteren potenziellen Schwachstellen zu suchen, seien aber nach wie vor der Ansicht, dass die Banken insgesamt gut kapitalisiert seien. Dies sei zum Teil auf die wesentlich strengeren Regulierungsanforderungen im Vergleich zur Zeit vor der globalen Finanzkrise zurückzuführen.