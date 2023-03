W[rden die Finanzmärkte überreagieren? "Während wir gebannt auf die SVB blicken, ist eine weitere US-Bank in eine Schieflage geraten und die US-Behörden ergreifen energische Maßnahmen, um die Banken mit Liquidität zu versorgen", sage der Chefökonom. "Ich gehe zwar davon aus, dass die US-Behörden den Schaden begrenzen und ein Überschwappen auf das ganze System verhindern können. Jedoch sind die Kreditbedingungen verschärft worden, und die US-Wirtschaftsdaten für diese Woche dürften jene bestärken, nach deren Ansicht Janet Yellen und ihre Kollegen von der FED mit ihrer geldpolitischen Straffung weit genug gegangen sind", so Bell. Den Daten des Verbraucherpreisindex (CPI) zufolge dürften sowohl die Gesamt- als auch die Kerninflation einen Rückgang verzeichnen, die Einzelhandelsumsätze dürften im Vergleich zum Vormonat sinken und es sei wahrscheinlich, dass die Wohnungsbaudaten eine Rezession in diesem Sektor offenbaren würden. Zwar hätten die US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag einen weiteren gesunden Anstieg bei der Zahl der Arbeitsplätze gezeigt. "Jedoch war die Lohninflation gedämpft und die Gesamtzahl der geleisteten Arbeitsstunden ging zurück", gebe der Chefvolkswirt zu bedenken.



US-Rezession lasse auf sich warten



Komme nun die Rezession? "Ich bin schon lange der Ansicht, dass die USA eine Rezession brauchen, um die Inflation nachhaltig auf das Ziel von 2 Prozent zu senken", sage Bell. Sie sollte mild und kurz sein, aber dazu führen, dass die Arbeitslosigkeit deutlich zunehme. Aktuell sei es laut des Experten jedoch noch nicht so weit. "Auch wenn sowohl die Ereignisse der letzten Woche als auch die anstehenden Wirtschaftsdaten andeuten, dass eine Rezession näher rückt: Ich vermute, dass weitere Schritte dafür vonnöten sind", so Bell.



Die Märkte würden gespannt auf die Entscheidung des Zinsausschusses der FED kommende Woche warten. "Einen Zinsschritt von 0,25 Prozent würden die Märkte als Zeichen interpretieren, dass die Fed dem Zinserhöhungszyklus bald ein Ende setzen wird", sage Bell. Goldman Sachs (ISIN: US38141G1040, WKN: 920332, Ticker-Symbol: GOS, NYSE-Symbol: GS) prognostiziere sogar gar keine Erhöhung - ein großer Meinungsumschwung. "Sollte die FED die Zinsen um 0,5 Prozent erhöhen - das erschien noch vor einer Woche sehr wahrscheinlich - , könnte das die Märkte ernsthaft verunsichern", warne der Chefökonom. "Von den Sprechern der FED werden wir keine Hinweise erhalten, denn sie befinden sich in der Blackout-Periode. Alles, was uns bleibt, ist nervös abzuwarten."



Lage in Europa und Großbritannien erfreulicher



Auf der anderen Seite des Atlantiks sehe die Lage laut Bell dagegen rosiger aus: "Für den anstehenden britischen Haushaltsplan rechnen wir damit, dass die Inflationsprognose auf 3 Prozent bis Weihnachten dramatisch gesenkt und die Erwartung einer Rezession zurückgenommen wird", berichte der Chefökonom. Ähnlich verhalte es sich mit Europa. Hier erwarte Bell, dass eine Verbesserung des Verbrauchervertrauens zum Anstieg der Ausgaben führe. Grund seien die sinkenden Energiekosten. Zwar stehe - natürlich - kein Boom bevor, und insbesondere im Vereinigten Königreich rechne der Chefvolkswirt mit einem weiteren Rückgang der Immobilienpreise. Doch Bells Fazit sei klar: "Im Gegensatz zu den USA verbessert sich die Nachrichtenlage auf dieser Seite des Atlantiks." (14.03.2023/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) (ISIN: US78486Q1013, WKN: A0ET46, Ticker-Symbol: SV4, NASDAQ-Symbol: SIVB) hat die Finanzmärkte in Aufruhr versetzt, fasst Steven Bell, Chefvolkswirt EMEA bei Columbia Threadneedle, die vergangene Woche zusammen.Die Aktienkurse von Banken weltweit, darunter auch einige der größten und am besten kapitalisierten Häuser, seien abgestürzt, und auch andere Aktienkurse brachen ein: Der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei in der vergangenen Woche um 4,5 Prozent gesunken, die europäischen Indices hätten 2,3 Prozent eingebüßt. Die Credit Spreads hätten sich ebenfalls ausgeweitet, insbesondere in den USA. Die Märkte hätten wieder einmal begonnen, eine Kehrtwende der Federal Reserve (FED) einzupreisen, und die Erwartungen für den Leitzins zum Jahresende seien im Laufe der Woche um bemerkenswerte 0,8 Prozentpunkte gefallen. Infolgedessen habe auch der mächtige Dollar nachgegeben.Die Angelegenheit entwickele sich rasant. Die britische Tochtergesellschaft der SVB sei von der HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London Stock Exchange-Symbol: HSBA) für gerade einmal 1 Pfund übernommen worden. "Das dürfte das Vereinigte Königreich vor einem Dominoeffekt bewahren - und dennoch eröffneten die Bankaktien an der Londoner Börse am Montagmorgen mit einem Verlust von 4 Prozent", gebe Bell zu bedenken.