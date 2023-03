Damit würde man aber nicht das Problem wiederkehrender Bankenkrisen verhindern. Im Gegenteil, Banken würden sich verschulden - in Bitcoin - und es gäbe keinen Kreditgeber letzter Instanz, sodass Banken im Krisenfall zum Schaden der mit ihnen vernetzten Volkswirtschaft ungebremst in den Konkurs rauschen würden. Genau das sei während des Goldstandards in den USA zwischen 1880 bis 1933 passiert. In diesem Zeitraum habe es drei ausgeprägte Bankenkrisen gegeben, nämlich 1893, 1907 und 1930 bis 1933.



Eine zweite Möglichkeit, Bitcoin direkt für Transaktionen einzusetzen, werde von Bitcoin-Anhängern darin gesehen, über das sogenannte Lightning-Network die Skalierung von Bitcoin-Zahlungen zu erhöhen. Verkürzt könne man sagen, dass das Lightning-Network mit der Bitcoin-Blockchain verbunden sei, aber die einzelnen Transaktionen nicht auf der Blockchain abgewickelt würden. Gut durchdachte Smart Contracts, deren Struktur von der Spieltheorie inspiriert sei, würden dafür sorgen, dass die Teilnehmer im Regelfall keinerlei Anreiz dazu hätten, die Blockchain in Anspruch zu nehmen.



Im Ergebnis erhalte man ein hochgradig skalierbares dezentrales Zahlungssystem, das nicht auf einzelne Institutionen wie etwa Banken angewiesen sei und im Übrigen auch wenig Energie verbrauche. Leider habe die Sache einen Haken: Die existierenden Lightning-Networks würden nicht so zuverlässig arbeiten, dass man es wagen sollte, größere Beträge über das Netzwerk zu verschicken. Ob sich das in Zukunft ändert, ist schwer einzuschätzen.



Mit einem Bitcoin-Standard verzichte der Staat auf seine monetäre Souveränität, was sich beispielsweise in Katastrophenzeiten als fataler Fehler herausstellen dürfte. Wie hätten die Staaten beispielsweise die Bekämpfung der Wirtschaftskrise in der Corona-Pandemie und die Impfstoffe finanzieren sollen, wenn nur Bitcoin als Zahlungsmittel zur Verfügung gestanden hätte? Theoretisch hätten sich die Staaten zwar in Bitcoin verschulden können. Dies hätte jedoch die Zinsen nach oben getrieben und die Wirtschaft noch stärker in die Rezession getrieben. Möglicherweise wären Staaten auch zahlungsunfähig geworden und hätten ihre Handlungsfähigkeit verloren.



Überdies würden sich die gleichen Probleme ergeben, die der Goldstandard mit sich gebracht habe, allerdings in einer noch verschärften Form: Da der Wert von Bitcoin im Verhältnis zum durchschnittlichen Warenkorb noch stärker schwanke, als man das von Gold gewohnt sei, würden sich mit Bitcoin als gesetzlichem Zahlungsmittel inflationäre und deflationäre Phasen gegenseitig ablösen und zu erheblichen wohlfahrtsmindernden Konjunkturschwankungen führen. Längere Phasen hoher Arbeitslosigkeit wären zu erwarten.



Eine weitere These aus der Kryptowelt laute, dass die Blockchain-Technologie in der Form von Decentralized Finance (DeFi)-Geschäftsmodelle die Finanzwelt sicherer machen könne, ohne dass damit die monetäre Souveränität des Staates infrage gestellt werden müsse. Hinter dem Begriff DeFi stehe grundsätzlich die Idee, dass ganze Geschäftsmodelle wie etwa Asset Manager oder Börsen durch einen auf der Blockchain programmierten Code (Smart Contract) abgebildet werden könnten.



DeFi-Geschäftsmodelle würden derzeit lediglich eine Nische besetzen, die von ihrer Dimension her noch keiner Bank eine ernsthafte geschäftliche Konkurrenz mache. So vergleiche sich das globale Vermögen von 42 Mrd. US-Dollar, das derzeit in DeFi-Protokollen investiert sei (Total Value Locked), mit dem Bilanzvolumen allein des deutschen Bankensektors von umgerechnet rund 12 Billionen US-Dollar. Mit anderen Worten: Der weltweite DeFi-Sektor sei so groß wie 0,25% des deutschen Bankensektors.



Dennoch hätten DeFi-Geschäftsmodelle Features, die für sich gesehen den Finanzsektor sicherer machen könnten. Diese These klinge möglicherweise irritierend, seien doch im letzten Jahr zahlreiche Kryptofirmen zusammengebrochen und hätten ihrerseits die Finanzwelt destabilisiert. Die Kryptobörse FTX, die Kryptobank Celsius und die Stablecoin Terra USD hätten beispielsweise dazu gehört. Ihnen und den zahlreichen anderen Anbietern, die kollabiert seien, sei eines gemeinsam: Es seien Centralized Finance (CeFi)-Modelle mit zentralisierten und undurchsichtigen Geschäftsmodellen.



DeFi-Geschäftsmodelle seien hingegen von ihrer Struktur her gänzlich anders aufgebaut und damit hochgradig transparent. Das beginne damit, dass der Code der Smart Contracts für alle einsehbar sei (open source). Weiter sei es so, dass alle Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain - die meisten DeFi-Geschäftsmodelle würden diese Blockchain nutzen - einsehbar und nachvollziehbar seien, etwa über etherscan.io. Die Transparenz habe den Vorteil gegenüber CeFi-Anwendungen, dass Manipulationsversuche gut nachvollzogen und rasch entdeckt werden könnten.



Eine kurzfristige Lösung böten die DeFi für die heutigen Probleme natürlich nicht, dafür sei der Sektor noch zu klein. Die Vorteile von DeFi und der Nutzung der Blockchain-Technologie könnten neuen Reformbemühungen aber eine Richtung geben. Warum würden beispielsweise Kunden derzeit nicht nur ihre Einlagen, sondern auch ihre Depots bei Banken leer räumen, denen sie nicht vertrauen würden? Weil sie würden fürchten, dass ihre Bank sich selber der Wertpapiere bemächtige und damit Verluste an anderer Stelle stopfe, auch wenn dies gesetzlich untersagt sei und derartige Fälle üblicherweise nicht vorkämen.



Die Nutzung der Blockchain-Technologie würde es hingegen möglich machen, dass Wertpapiere in tokenisierter Form - die Bafin habe diese e-Wertpapiere bereits 2021 zugelassen - auf der Ethereum-Blockchain verwahrt würden. Anleger:innen könnten dann jederzeit auf der Blockchain nachschauen, ob ihre Wertpapiere noch da seien und sie seien auch die einzigen, die die Wertpapiere veräußern könnten.



Zum anderen seien Zug-um-Zug-Geschäfte möglich, da Wertpapiere und digitales Geld perspektivisch auf der gleichen Blockchain gehandelt werden könnten. Damit entfalle das heutige Risiko eines Zahlungsausfalls während der Zeit, in der das Wertpapier auf das Depot des Käufers gebucht werde, nachdem dieser bereits das Wertpapier bezahlt habe.



Denke man in etwas größeren Zeitabschnitten von zwei oder drei Jahrzehnten, stelle sich die Frage, inwieweit einzelne DeFi-Anwendungen aufgrund von Netzwerkeffekten in Zukunft zu einem natürlichen Monopol tendieren würden, das konkurrierende DeFis aus dem Feld schlage. Dem stehe gegenüber, dass die bei DeFi-Anwendungen verwendete Software allen zugänglich sei und daher neue Konkurrenzanwendungen jederzeit auftreten könnten - diese Entwicklung sei schon heute zu beobachten.



Fände dennoch eine Monopolisierung von bestimmten DeFi-Anwendungen statt, würden die Aufsichtsbehörden vor neue Herausforderungen gestellt. Es könnte sein, dass das jetzige Thema "systemrelevante Banken" durch "systemrelevante DeFi-Anwendungen" abgelöst werde. (Ausgabe vom 23.03.2023) (24.03.2023/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Bankenkrise in den USA und der Schweiz weckt Erinnerungen an die Finanzmarktkrise von 2008/2009, so Dr. Cyrus de la Rubia, Chefvolkswirt bei der Hamburg Commercial Bank.Rufe nach Alternativen würden lauter. Bitcoin sei keine, aber die Blockchaintechnologie biete einige wichtige Ansatzpunkte.In den letzten Jahren habe es stets ein recht eindeutiges Muster an den Kryptomärkten gegeben: Wenn Aktien nachgegeben hätten, hätten auch Bitcoin, Ether und Co. an Wert verloren. Der Grund dafür sei gewesen, dass die Anleger im Zuge von schwächeren Aktien ihre Risiken abgebaut hätten. Da Kryptowerte vor allem von den institutionellen Anlegern als hochgradig riskant eingestuft würden, sei diese Vermögensklasse regelmäßig unter die Räder geraten, wenn es bei den Aktien gescheppert habe.Doch mit der Börsenschwäche der vergangenen Tage, ausgelöst durch den Zusammenbruch der Silicon Valley Bank in den USA und verstärkt durch den Kollaps der Credit Suisse, sei dieses Muster durchbrochen worden. Während der DAX seit dem 8. März - am nächsten Tag habe das US-Bankenbeben begonnen - um knapp 5% nachgegeben habe, hätten die Kryptowährungen Bitcoin und Ether um 28% bzw. 13% zugelegt.Man könnte meinen, dass mit der neuerlichen Krise im Bankensektor das typische Narrativ von Kryptoanhängern, wonach das auf Zentralbankgeld basierende Bankensystem zum Scheitern verurteilt sei, bei mehr und mehr Anlegern verfange. Auch wenn den Ausführungen zu dieser These üblicherweise die Substanz fehle, sollte der sich darin manifestierende Glaubwürdigkeitsverlust für den Bankensektor ernst genommen werden.Tatsächlich sei immer weniger Menschen zu vermitteln, dass nur 14 Jahre nach dem Beinahezusammenbruch des Weltfinanzsystems erneut Banken am Abgrund stünden und staatliche Hilfen mobilisiert würden, um das System zu stabilisieren. Viele Menschen würden erneut fragen, was sei eigentlich so Besonderes an Banken, dass der Staat sie stets retten müsse? Und, könnte ein dezentrales Kryptogeld das System stabiler machen und derartige Rettungsaktionen überflüssig werden lassen?Das Finanzsystem sei derart aufgebaut, dass Banken als Finanzierer, Vermögensverwalter und Betreiber des Zahlungssystems eine zentrale Rolle zukomme. Großen Banken werde hierbei in der Regel eine Systemrelevanz zugesprochen. Würde man eine Großbank ähnlich wie ein "normales" Unternehmen insolvent gehen lassen, müsste man alle Schulden des Instituts von einem Tag auf den anderen fällig stellen. Da derartige Banken national und international mit nahezu allen Wirtschaftssektoren vernetzt seien, auch mit anderen Finanzinstituten, würde dies zu Kettenreaktionen führen.Also mal wieder TINA, there is no alternative? Kryptoanhänger würden behaupten, blockchainbasierte Konzepte könnten hier doch eine Alternative schaffen. Eine genaue Vorstellung oder gar ein durchdachtes theoretisches Gebilde, wie diese Alternative konkret aussehen könnte, fehle allerdings. Es gebe vielmehr eine Sammlung von Bausteinen und Thesen.Dazu gehöre erstens die Behauptung, Bitcoin solle und werde in Zukunft staatliches Geld - nach Ansicht vieler Bitcoiner der Grund allen Übels - ersetzen. Auf den ersten Blick laufe diese Idee auf ein ähnliches System wie den Goldstandard hinaus: Im Goldstandard seien die nationalen Währungen in einem festen Wechselkurs zu einer Unze Gold definiert und den Menschen zugesagt, dass die nationale Währung jederzeit zu diesem Wechselkurs in Goldunzen eingetauscht werden könnte.Vielen Bitcoin-Anhänger schwebe jedoch vor, dass nationales Geld - und somit auch eine Umtauschgarantie - ganz verschwinde, Bitcoin sich als Recheneinheit durchsetze und die Menschen direkt mit Bitcoin Transaktionen durchführen würden. Das wiederum scheine aus mehreren Gründen eher abwegig.Direkt mit Bitcoin Transaktionen durchzuführen sei insofern problematisch, als die Bitcoin-Blockchain lediglich fünf bis acht Transaktionen pro Sekunde verarbeiten könne. Das sei natürlich indiskutabel für die heutige Welt, in der mehrere Milliarden Transaktionen pro Tag durchgeführt würden. Um die Skalierbarkeit zu erhöhen, gäbe es zwei Lösungen. Die erste hieße, dass Intermediäre wie beispielsweise Banken ein Buchgeld schaffen würden, das auf Bitcoin basiere. Die Zahlungen würden mit Bitcoin-Buchgeld durchgeführt werden und das Zahlungssettlement könnte dann am Ende des Tages mit der Bitcoin-Blockchain passieren, statt wie heute üblich mit der Zentralbank.