Die Hoffnung der Bullen sei nun, dass die Notenbanken bei ihrem Zinskurs auf die Bremse treten würden. Lorenzo Bini Smaghi, Ex-Mitglied des EZB-Direktoriums, habe der Zentralbank geraten, den Zinsschritt zu verschieben oder wenigstens zu halbieren. Es gelte, einen geldpolitischen Fehler zu vermeiden, der an 2011 erinnern würde.



Bei der FED erwarte derzeit die Mehrheit der Analysten keinen Zinsstopp. Allerdings nehme die Zahl derjenigen, die vom nächsten Zinsschritt ausgehen würden, stark ab: Aktuell würden 57 Prozent der Befragten erwarten, dass die FED auf ihrer nächsten Sitzung am 22. März den Leitzins auf 4,75 bis fünf Prozent anhebe.



Die Analysten von Nomura indes würden davon ausgehen, dass die FED die Zinsen um ein Viertelprozent senke - "und zwar als Reaktion auf die sich abzeichnenden Risiken für die Finanzstabilität".



Würden die Notenbanken auf die Bremse treten, würde sich die Lage an den Märkten - wenigstens kurzfristig - beruhigen. Bleiben die Falken am Ruder, werden die Anleger weiterhin mit einer sehr hohen Volatilität leben müssen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (15.03.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nach der Pleite der Silicon Valley Bank (ISIN US78486Q1013/ WKN A0ET46) ist es am Mittwoch Credit Suisse (ISIN CH0012138530/ WKN: 876800), die für Stress an den Börsen sorgt, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Aktie der Schweizer Bank verliere über 20 Prozent, nachdem der Großaktionär Saudi National Bank keine weiteren Hilfen zur Verfügung stellen wolle. Die Notenbanken stünden nun deutlich unter Druck.