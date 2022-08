Erfolgsfaktoren für Transformationen helfen, Digitalisierung und Nachhaltigkeit integriert anzugehen



Dass strategische Themen aufgrund operativer Notwendigkeiten in den Hintergrund geraten, ist dem Horváth-Experten zufolge ein normales Phänomen. Um dem entgegenzuwirken, bedarf es laut Schindera einer hohen Transformationskompetenz. Selbstkritisch benennen die befragten Topführungskräfte als größtes Hindernis ein in der Gesamtorganisation fehlendes Mindset, das Transformationen als notwendig, normal und positiv begreift - auch und gerade in Zeiten, in denen es betriebswirtschaftlich nicht schlecht läuft. An zweiter Stelle werden fehlende (finanzielle) Ressourcen für Transformationsprozesse benannt, gefolgt von fehlenden Kompetenzen.



Als größte Erfolgsfaktoren für Transformationen nennen die befragten Vorstandsmitglieder:



1. Befähigung und Einbezug von Schlüsselpersonen im Transformationsprozess

2. Transformation als Leadership-Aufgabe begreifen, ein klares Zielbild der Transformationsreise vermitteln / konkrete Ziele und den Weg dorthin

3. Weitsicht und Ausdauer, da sich Transformationen nicht unmittelbar auszahlen



"Im Idealfall werden Digitalisierung und Nachhaltigkeit nicht separat vorangetrieben, sondern integriert. Eine ganzheitlich nachhaltige Ausrichtung bedingt ohnehin einen hohen Digitalisierungsgrad. Wenn ich als Finanzdienstleister also jetzt die Weichen für neue digitale Angebote und Prozesse stelle, sollte ich mich gleichzeitig fragen, wie ich künftige Anforderungen in puncto ESG erfüllen beziehungsweise berücksichtigen kann – in einem ganzheitlichen Ansatz", so Horváth-Partner und Bankenexperte Frank Schindera.



Über die Trendbefragung:



Für die Branchenbefragung wurde eine repräsentative Auswahl an Vorstandsmitgliedern aus Banken und anderen Finanzinstituten befragt. Die Stichprobe umfasst insgesamt 63 Teilnehmende, mit denen intensive, qualitative Interviews geführt wurden. Diese fanden im Rahmen der großangelegten Horváth-Studie "CxO Priorities 2022" statt, für die insgesamt 280 Topmanagerinnen und -manager befragt wurden. Über diesen Link gibt es den Studienreport zum Download: https://hrvth.com/3NdPY9Y



Über Horváth:



Horváth ist eine international tätige, unabhängige Managementberatung mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an Standorten in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Ungarn, Rumänien, Italien, den USA, Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Für international agierende Kundenunternehmen führen wir weltweit Projekte mit Fokus auf Performance Management und Transformation durch. Horváth steht für Projektergebnisse, die nachhaltigen Nutzen und Wert schaffen. Unsere Expertinnen und Experten unterstützen Unternehmen mit Kompetenz, Leidenschaft und Umsetzungsstärke, ihre Geschäftsmodelle, Organisationsstrukturen, Prozesse und Systeme erfolgreich auf die Zukunft auszurichten – in der Gesamtorganisation oder auf Bereichs- beziehungsweise Funktionsebene. Horváth ist Mitglied im internationalen Consulting-Netzwerk Cordence Worldwide. (08.08.2022/ac/a/m)







Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Was die Geschäftsentwicklung betrifft, können die Finanzinstitute derzeit nicht klagen, so die unabhängige Managementberatung Horváth in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der Übergangsphase zu steigenden Zinsen profitieren viele Finanzinstitutionen von Premium-Margen, weil sie die Erhöhung bereits vorlaufend an Kunden weitergeben können. Auch das Kommissions- und Provisionsgeschäft läuft gut. Selbst wenn die Zinswende die Erlöse wieder schmälert, rechnen die Institute mit einer Ertragsentwicklung von + 5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für 2023 wird ein ähnlich hohes Ertragswachstum erwartet. Dies sind Ergebnisse einer Branchenbefragung der Managementberatung Horváth.Banken und andere Finanzinstitute sind deutlich besser durch die Pandemie gekommen als erwartet und konnten im vergangenen Jahr teilweise Rekordgewinne erzielen, der Ertrag stieg im Vergleich zum Vorjahr um etwa neun Prozent. Für 2022 und 2023 erwarten die Institute immerhin noch ein Plus von jeweils fünf Prozent im Base-Case-Szenario."Bei diesen soliden Aussichten müssten die Banken eigentlich genug Ressourcen haben, Geschäftsmodelle und Prozesse für die Zukunft zu transformieren. Doch viele Institute stecken in der Digitalisierung fest", konstatiert Frank Schindera, Partner und Bankenexperte bei der Managementberatung Horváth. Gefragt nach den Topherausforderungen, mit denen sich das Management derzeit beschäftigt, nennen die für die Branchenstudie befragten Vorstandsmitglieder aus Banken und anderen Finanzinstituten der Reihenfolge nach: die digitale Transformation, Digital Banking und Cyber Security. Die ganzheitliche Digitalisierung bezeichnen 79 Prozent als "sehr wichtig", bei Digital Banking sind es 68 Prozent, Cyber Security wird von 58 Prozent als sehr wichtig bewertet. "Die Institute sind noch immer voll damit beschäftigt, Produkte sowie die gesamte Customer Experience End-to-End zu digitalisieren", so Horváth-Experte Schindera. "Cyber Security und Cyber Resilience stehen schon seit Längerem auf der Agenda, rücken aufgrund der aktuellen Entwicklungen nun aber nochmal verstärkt in den Fokus."Erst an vierter Stelle folgt mit 52-prozentiger Priorität "Sustainability" im Sinne einer nachhaltigen Ausrichtung des Unternehmens, seines Geschäftsmodells und Portfolios. Auf Rang fünf landet der Themenkomplex "Employee Engagement / New Work". Anders als bei anderen Branchen hat Kostenoptimierung im Finanzsektor derzeit keine hohe Bedeutung. Nur für weniger als ein Drittel der befragten Vorstandsmitglieder hat das Thema gerade eine sehr hohe Priorität (31 Prozent).Auf die Frage, wie weit ihr Institut auf dem Weg zu einer vollständig auf Sustainability ausgerichteten Organisation ist, müssen 42 Prozent der Befragten zugeben, dass sie noch nicht einmal ein Zielbild dafür abgesegnet haben. Von den übrigen 58 Prozent, die konkrete Ziele entwickelt haben, wird kein einziges Institut bereits vollständig entsprechend des definierten Nachhaltigkeitsmodells gesteuert. Über alle Branchen hinweg sehen sich dagegen bereits sieben Prozent der Unternehmen in diesem Reifegrad. "Dieses Ergebnis ist zwar relativiert zu betrachten, da die Finanzinstitute aufgrund komplexer Regulierungen einen besonders hohen Anspruch an sich selbst stellen", sagt Frank Schindera. "Die Studie liefert aber auch eindeutige Indizien dafür, dass die Banken Nachhaltigkeit häufig auf die Dimension der Regulierung reduzieren und seltener ein wichtiges Differenzierungsmerkmal für sich darin sehen."