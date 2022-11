London (www.aktiencheck.de) - Der Bankensektor ist eine der wenigen Branchen, die von den gestiegenen Zinsen profitieren, so Simon Peters, Investment Strategist bei Algebris Investments.Investoren mit höherer Risikobereitschaft könnten daher auch Bankaktien in Betracht ziehen. Algebris Investments sehe sowohl im US-Finanzsektor als auch bei verschiedenen europäischen Instituten erhebliches Aufwärtspotenzial. Überraschenderweise habe der europäische Bankensektor im Jahr 2022 die höchsten Gewinne seit mehr als zehn Jahren erzielt - trotz aller Turbulenzen und der Wachstumsverlangsamung.Algebris Investments gehe davon aus, dass positive Zinssätze die neue Normalität sein würden. Natürlich gehe dieser Wandel mit der Notwendigkeit einher, die Portfolios neu zu gewichten. Der Finanzsektor dürfte von diesem veränderten monetären Umfeld profitieren - und könnte aus Sicht von Algebris Investments zunehmend in den Fokus der Anleger rücken. (24.11.2022/ac/a/m)