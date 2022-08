Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In der nun weitgehend abgeschlossenen Berichtssaison für das zweite Quartal 2022 zeigten sich die Gewinne europäischer Banken erfreulich stabil, so die Analysen der Helaba.Viele Banken würden jedoch mit einer Eintrübung des wirtschaftlichen Umfeldes rechnen und sich daher besorgt über die Gewinnaussichten zeigen. Während die Häuser in der COVID-Krise zusätzlich gebildete Vorsorgerückstellungen für Kreditrisiken teils hätten auflösen können, hätten einige von ihnen entsprechende Positionen in Rückstellungen aufgrund gestiegener Rezessionsrisiken umgewidmet. Immerhin verfüge die Branche über sehr solide Eigenkapitalquoten als Folge der strengen Regulierungsmaßnahmen im letzten Jahrzehnt, sodass sie insgesamt gut gegen Ausfallrisiken gewappnet sei.Im Gesamtjahr 2022 dürften die Gewinne europäischer Banken gemäß der Analysten-Erwartung nochmals vergleichsweise gut ausfallen. Die höheren Zinsen würden ein wesentlicher Treiber beim Zinsüberschuss bleiben. Beim aktuellen Mix aus Rezessions- und Inflationssorgen würden die Analysten jedoch ebenfalls von einem schwierigeren Geschäftsumfeld und einem Anstieg der Kreditausfälle ab 2023 ausgehen. (19.08.2022/ac/a/m)