Wien (www.aktiencheck.de) - Auswirkungen der Banken-Turbulenzen auf europäische Institute: Unter großem Druck standen im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) die Papiere der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) (-12,7%) und der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) (-4,9%), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Trotz der Versicherung des Bankenverbands, die hiesigen Institute seien stabil, habe die Commerzbank-Aktie zeitweise über 14% verloren. In Zürich seien die Aktien der krisengeplagten Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) (-9,6%) auf ein Rekordtief abgesackt. Die Anteile der UBS (ISIN: CH0244767585, WKN: A12DFH, Ticker-Symbol: 0UB, SIX Swiss Exchange-Symbol: UBSG) (-7,7%) seien ebenfalls gefallen. Auch andere europäische Geldinstitute wie BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP) (-6,8%), Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) (-6,2%), ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) (-5,8%) und Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) (-7,4%) hätten kräftige Kursverluste verbucht.



Der US-Pharmariese Pfizer (ISIN: US7170811035, WKN: 852009, Ticker-Symbol: PFE, NYSE-Symbol: PFE) (+1,2%) wolle das Biotech-Unternehmen Seagen (ISIN: US81181C1045, WKN: A2QFAQ, Ticker-Symbol: SGT, NASDAQ-Symbol: SGEN) (+14,5%) kaufen, das auf innovative Krebsbehandlungen spezialisiert sei. Der kolportierte Kaufpreis solle bei rund USD 43 Mrd. liegen. Pfizer wolle den Kauf Ende 2023 oder Anfang 2024 abschließen, wobei allerdings noch die Zustimmung der Behörden sowie der Aktionäre von Seagen fehle. (14.03.2023/ac/a/m)

Finanztrends Video zu DAX



mehr >