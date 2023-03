BNP Paribas (ISIN: FR0000131104, WKN: 887771, Ticker-Symbol: BNP, Euronext Paris-Symbol: BNP)



Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF)



UniCredit (ISIN: IT0005239360, WKN: A2DJV6, Ticker-Symbol: CRIN, Borsa Italiana-Symbol: UCG, NASDAQ OTC-Symbol: UNCFF)



Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB)



Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF)



ING (ISIN: NL0011821202, WKN: A2ANV3, Ticker-Symbol: INN1, Euronext Amsterdam-Symbol: INGA) (15.03.2023/ac/a/m)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienindices setzten ihre Talfahrt heute nach der Eröffnung der Sitzung fort, so die Experten von XTB.Der gestern beobachtete Aufschwung habe sich als kurzlebig erwiesen und der heutige Rückgang zeige, dass die Besorgnis über den Zustand des Bankensektors noch nicht verflogen sei. Es sei jedoch festzustellen, dass sich die Aufmerksamkeit von den US-Banken auf die europäischen Banken verlagert habe.Der EURO STOXX Banks Index (ISIN: EU0009658426, WKN: 965842) gebe heute über 4% nach und falle auf den niedrigsten Stand seit zehn Wochen. Die Rückgänge seien breit gefächert, da die Aktien aller Banken im Index heute niedriger notieren würden. Es gebe jedoch einige Banken, deren Aktienkurse stärker betroffen seien als andere.Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Exchange-Symbol: CSGN, NASDAQ OTC-Symbol: CSGKF) stehe dabei im Mittelpunkt des Interesses. Die Bank sei in den letzten Jahren von den Bedenken der Anleger und der Aufsichtsbehörden geplagt worden, da sie in mehrere aufsehenerregende Marktskandale verwickelt gewesen sei. Sie sei heute die Bank mit der schlechtesten Performance - der Handel sei heute bereits zweimal wegen Volatilität gestoppt worden. Neben der schlechten Stimmung gegenüber dem Bankensektor gebe es auch einige unternehmensspezifische Nachrichten, die den Rückgang rechtfertigen würden. So habe die Saudi National Bank erklärt, einer der wichtigsten Investoren der Bank, dass sie der Credit Suisse keine weitere Unterstützung gewähren könne, da dies eine Erhöhung ihrer Beteiligung an der Bank auf über 10% erfordern würde - eine Schwelle, die von den Regulierungsbehörden nicht erreicht werden dürfe. Außerdem habe der Wirtschaftsprüfer der Bank gestern erklärt, dass er "wesentliche Schwachstellen" in den Finanzdaten der Credit Suisse festgestellt habe.Credit Suisse - nicht Mitglied des EURO STOXX Banks Index