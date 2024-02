Zwei große europäische Bankaktien würden heute deutlich fallen. Die ING (ISIN NL0011821202/ WKN A2ANV3) aus den Niederlanden falle heute 8,6%. Die Bank warne heute davor, dass sich ihre wichtigste Einnahmequelle abschwächen werde, da man höhere Zinsen an die Einleger weitergebe. Der Nettozinsertrag der ING solle in diesem Jahr wahrscheinlich auf 15 bis 15,5 Milliarden Euro sinken, von 16 Milliarden Euro im Jahr 2023, so die ING heute. Auch sollten die Gesamteinnahmen in 2024 etwas geringer ausfallen als in 2023.



Die französische Großbank BNP Paribas (ISIN FR0000131104/ WKN 887771) verliere heute 8% an Wert. Der Quartalsertrag von 10,9 Milliarden Euro habe die Erwartungen von 11,44 Milliarden Euro verfehlt. Auch der Nettogewinn von 1,07 Milliarden Euro habe die Erwartungen von 1,99 Milliarden Euro deutlich verfehlt. Wichtig: Die BNP Paribas senke ihre Renditeziele für 2025. Die Eigenkapitalrendite für das Jahr 2025 solle niedriger ausfallen als bisher geplant.



Die New York Community Bank (ISIN US6494451031/ WKN 889375) habe gestern einen Kurssturz von 38% erlitten. Rückstellungen für Kreditverluste über 552 Millionen Dollar lassen die bisherigen Gewinne der Bank zu Verlusten werden, so die Experten von XTB. Die Börsianer in den USA seien offenbar äußerst nervös, dass die Bankenkrise aus März 2023 erneut ausbreche, wenn nun immer mehr Kredite für Gewerbeimmobilien notleidend würden.



Aus dem selben Grund verliere die japanische Aozora Bank (ISIN JP3711200000/ WKN A0LCLC) heute 21% an Wert. Diese weniger bekannte Bank sei stark am US-Immobilienmarkt engagiert. Für das Geschäftsjahr erwarte die Bank einen Nettoverlust von 28 Milliarden Yen (191 Millionen Dollar), während sie zuvor einen Gewinn von 24 Milliarden Yen prognostiziert habe. Die Nervosität sei auch hier groß.



In der Bankenkrise im März 2023 litten in den USA die Regionalbanken, die großen Institute wie JPMorgan profitierten eher, weil man breit aufgestellt ist, und Einlagen von Kunden kleiner Banken anzog, so die Experten von XTB. Wiederhole sich nun dieser Vorgang? Man werde sehen, ob weitere Regionalbanken Probleme mit Kreditausfällen melden würden. Bei großen europäischen Banken könnte womöglich die Aussicht auf die Zinswende und damit schrumpfende Zinsmargen die Aussicht verhageln. (01.02.2024/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei Bankaktien geht aktuell die Post ab, und das aus verschiedenen Gründen, so die Experten von XTB.Es gebe einen Licktblick, aber auch viel Schatten. Hier die einzelnen Institute und ihre Aktienkurse:Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) liege heute mit 4,5% im Plus. Die liege an der heutigen Meldung der Quartalszahlen. Der Ertrag liege bei 6,66 Milliarden Euro bei einer Erwartung von 6,79 Milliarden Euro, und der Gewinn vor Steuern liege bei 698 Millionen Euro bei erwarteten 864 Millionen Euro. Zwar habe die Bank die Markterwartungen bei Ertrag und Gewinn verfehlt, aber man habe seine Ziele erhöht. So könne diese Meldung eventuell ein guter Vorbote sein für die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100)? Vormerken könnten interessierte Börsianer sich daher den Termin 15. Februar, wenn die Commerzbank ihre Zahlen präsentieren werde.