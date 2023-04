Tradegate-Aktienkurs Bank of New York Mellon-Aktie:

39,80 EUR -1,73% (18.04.2023, 16:16)



NYSE-Aktienkurs Bank of New York Mellon-Aktie:

43,53 USD -1,58% (18.04.2023, 16:28)



ISIN Bank of New York Mellon-Aktie:

US0640581007



WKN Bank of New York Mellon-Aktie:

A0MVKA



Ticker-Symbol Bank of New York Mellon-Aktie:

BN9



NYSE-Symbol Bank of New York Mellon-Aktie:

BK



Kurzprofil Bank of New York Mellon Corporation:



The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, der am 1. Juli 2007 aus der Bank of New York und der Mellon Financial Corporation entstand. (18.04.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of New York Mellon: Starke Q1-Zahlen - AktiennewsBNY Mellon (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) hat im ersten Quartal starke Ergebnisse erzielt, so die Experten von XTB.Die Einnahmen in Höhe von 4,4 Mrd. Dollar hätten um 11% über dem Vorjahreswert gelegen, die Ausgaben seien um 3% gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital habe 20% betragen. Die Kernkapitalquote (Tier 1) und die Liquiditätsdeckungsquote (Liquidity Coverage Ratio) seien hoch und gegenüber dem Vorquartal unverändert bei 5,8% bzw. 118% geblieben.- Gesamteinnahmen von 4,4 Mrd. Dollar - im Rahmen der ErwartungenBörsenplätze Bank of New York Mellon-Aktie: