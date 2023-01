- Schätzungen der Analysten: Umsatz (Q4): 3,92 Billionen Dollar gegenüber 4,02 Billionen Dollar im letzten Jahr



Die Aktie der Bank of New York Mellon Corp. (BK.US) sei im vorbörslichen Handel um 1,05% gestiegen und notiere derzeit bei 48,65 Dollar. (Quelle: xStation5 von XTB)



Börsenplätze Bank of New York Mellon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of New York Mellon-Aktie:

45,095 EUR +1,58% (13.01.2023, 14:43)



NYSE-Aktienkurs Bank of New York Mellon-Aktie:

48,93 USD +1,60% (13.01.2023, 16:19)



ISIN Bank of New York Mellon-Aktie:

US0640581007



WKN Bank of New York Mellon-Aktie:

A0MVKA



Ticker-Symbol Bank of New York Mellon-Aktie:

BN9



NYSE-Symbol Bank of New York Mellon-Aktie:

BK



Kurzprofil Bank of New York Mellon Corporation:



The Bank of New York Mellon Corporation (BNY Mellon) (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) ist ein weltweit tätiger Finanzdienstleister, der am 1. Juli 2007 aus der Bank of New York und der Mellon Financial Corporation entstand. (13.01.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of New York Mellon: Aktie steigt nach Quartalszahlen vorbörslich über 1% - AktiennewsDie Bank of New York Mellon Corp. (ISIN: US0640581007, WKN: A0MVKA, Ticker-Symbol: BN9, NYSE-Symbol: BK) gab die Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 bekannt, so die Experten von XTB.Der Gewinn sei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gefallen, habe aber die Schätzungen der Analysten übertroffen.- Das Unternehmen habe 509 Millionen Dollar oder 0,62 Dollar pro Aktie verdient. Zum Vergleich: Im vierten Quartal 2021 habe die Bank 822 Mio. Dollar bzw. 1,01 Dollar je Aktie erzielt.- Ohne Berücksichtigung außerordentlicher Ereignisse habe The Bank of New York Mellon in diesem Zeitraum einen bereinigten Gewinn von 1,06 Mrd. Dollar bzw. 1,30 Dollar je Aktie erzielt.- Analysten hätten im Durchschnitt mit einem Gewinn von 0,83 Dollar je Aktie gerechnet, wie aus den von Thomson Reuters zusammengestellten Daten hervorgehe. Die Schätzungen der Analysten würden in der Regel keine außerordentlichen Ereignisse enthalten.Highlights:- Nettogewinn: 509 Mio. Dollar gegenüber 822 Mio. Dollar im Vorjahr- EPS: 0,62 Dollar gegenüber 1,01 Dollar im Vorjahr