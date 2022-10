Tradegate-Aktienkurs Bank of Ireland-Aktie:

Kurzprofil Bank of Ireland Group plc:



Die Bank of Ireland (ISIN: IE00BD1RP616, WKN: A2DR6L, Ticker-Symbol: BIRG, Irish Stock Exchange-Symbol: BIRG, NASDAQ OTC-Symbol: BKRIF) ist eine Finanzdienstleistungsgruppe, die Privat- und Geschäftskunden in Europa und den USA betreut. Angeboten wird eine Reihe von typischen Finanzprodukten wie Kontoführung, Kredite, Kreditkarten, Finanzierungen und generelle Versicherungen. Darüber hinaus ist die Gruppe im Geschäft mit Lebens- und Rentenversicherungen, welche über die Gesellschaft New Ireland Assurance Company abgewickelt werden, auf dem irischen Markt aktiv. Im Firmenkundengeschäft bedient die Bank of Ireland wichtige irische Firmen, Finanzinstitutionen und multi-nationale Konzerne mit Krediten, Projekt- und strukturierten Finanzierungen. Darüber hinaus ist das Unternehmen auch im internationalen Kreditgeschäft tätig und unterhält Niederlassungen in London, Paris, Frankfurt und den USA. (24.10.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of Ireland-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Bank of Ireland Group plc (ISIN: IE00BD1RP616, WKN: A2DR6L, Ticker-Symbol: BIRG, Irish Stock Exchange-Symbol: BIRG, NASDAQ OTC-Symbol: BKRIF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Viel Zeit an der Börse bleibe in diesem Jahr nicht mehr für Aktien, eingefahrene Verluste aufzuholen. Auch der europäische Bankensektor habe sich trotz der Zinswende der EZB bisher enttäuschend entwickelt. Positive Ausnahme sei die Bank of Ireland. Darum stehe weiteren Kursgewinnen aktuell nicht viel im Weg.Rund 15 Prozent notiere der EURO STOXX Banks 2022 bisher im Minus. Das sei nur etwas schlechter als der DAX (-20 Prozent). Nur sechs Titel würden derzeit im Plus notieren, neben spanischen Aktien befinde sich darunter auch die Commerzbank . Die unangefochtene Nummer Eins sei aber die irländische Bank of Ireland.Der Kurs habe fast 48 Prozent in diesem Jahr zulegen können. Die erwartete Bewertung sei mit einem KGV von 7 für das kommende Jahr dabei noch nicht zu teuer. Denn die Peers kämen im Schnitt ebenfalls auf diesen Wert.Die Bank könne dank der höheren Zinsen mit steigenden Erträgen rechnen. Im aktuellen Umfeld würden zudem Kostensenkungs-Maßnahmen helfen. Zudem stärke man sich durch Übernahmen: Nach dem Kauf des Wealth Management Spezialisten Davy sei die Übernahme des irischen KBC-Portfolios geplant. Das sollte zu einer breiteren Ertragsdiversifikation auch abseits des Zinsergebnisses beitragen.Die Aktie sei immer noch ein Kauf. Investierte bleiben auf jeden Fall dabei, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Bank of Ireland-Aktie. (Analyse vom 24.10.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Bank of Ireland-Aktie: