Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

27,42 EUR +0,22% (19.07.2023, 12:17)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,70 USD +4,42% (18.07.2023)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (19.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz, Experte beim Online-Broker LYNX, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Gestern vor Börsenbeginn habe eine weitere Großbank ihre Zahlen gemeldet. Nach Citigroup und J.P. Morgan Chase hätten Anleger auf das zweitgrößte Finanzinstitut der Wall Street, die Bank of America, geblickt. Die Zahlen seien überaus positiv gewesen. Der Konzern habe einen Gewinn in Höhe von 0,88 USD je Aktie und einen Umsatz in der Höhe von 25,33 Milliarden USD gemeldet. Die Erwartungen der Analysten hätten durchschnittlich bei 0,84 USD je Aktie und 25,17 Milliarden USD gelegen. Der Umsatz sei somit gegenüber dem Vorjahr um +11% gestiegen.Nachdem die Aktie dieses Jahr durch die allgemein bekannte Bankenkrise stark an Wert verloren habe, scheine sich die Erholung allmählich weiter fortzusetzen. Die Bank of America-Aktie sei im gestrigen Handel um mehr als +4% gestiegen.Der Marktexperte Achim Mautz blicke daher in einer aktuellen Analyse der BoA-Aktie positiv in die Zukunft: "Die Kurse reagierten überaus positiv auf die gemeldeten Ergebnisse und konnten hierbei eine wichtige Widerstandsebene durchbrechen. Bislang konnte der Widerstand bei 30 USD weder im Mai noch im Juni gebrochen werden. Durch den Breakout setzten die Bullen ein Zeichen und der Trend geht somit erstmals seit Monaten wieder in eine bullische Trendphase über. Alles in allem sieht es aktuell nach höheren Kursen aus und Anstiege auf 33 bis 34 USD halte ich in den kommenden Wochen für möglich." (Analyse vom 19.07.2023)Börsenplätze Bank of America-Aktie: