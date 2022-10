Wien (www.aktiencheck.de) - Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC), hat gestern Zahlen für das dritte Quartal 2022 vorgelegt, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden. Profitiert habe das Institut vor allem vom starken Anstieg bei den Zinserträgen. Die Anleger habe es gefreut und hätten die Aktie um 6,1% nach oben gekauft.



Medienmogul Rupert Murdoch prüfe nahezu ein Jahrzehnt nach der Trennung wieder die Zusammenlegung von Fox Corp. (ISIN: US35137L2043, WKN: A2PF3T, Ticker-Symbol: FO5B, NASDAQ-Symbol: FOX) und News Corp. (ISIN: US65249B1098, WKN: A1W03Z, Ticker-Symbol: NC0, NASDAQ-Symbol: NWSA) Anscheinend hätten beide Unternehmen vor kurzem spezielle Vorstandsausschüsse eingerichtet, um eine mögliche Transaktion zu prüfen und potenzielle finanzielle Bedingungen zu bewerten. Die Gespräche dürften sich in einem frühen Stadium befinden. Die Aktien von Fox Corp würden 9,4% nachgeben, während die Titel von News Corp um 3,4% zulegen würden. (18.10.2022/ac/a/m)



