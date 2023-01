Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (13.01.2023/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von XTB:Die Experten von XTB nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America habe positive Ergebnisse für das vierte Quartal 2022 gemeldet, da höhere Zinssätze die schwache Performance der Investmentbanking-Sparte ausgeglichen hätten.- Gewinn pro Aktie (EPS): 85 Cents vs. 77 Cents pro Aktie, laut Refinitiv- Umsatz: 24,66 Mrd. Dollar gegenüber 24,3 Mrd. Dollar, laut Refinitiv- Dieser Anstieg habe dazu beigetragen, den Rückgang der Erträge aus dem Investmentbanking auszugleichen, die um mehr als 50% auf 1,1 Mrd. Dollar zurückgegangen seien. Dieses Ergebnis habe laut StreetAccount weitgehend den Erwartungen entsprochen.Ursprünglich sei die Aktie der Bank of America vorbörslich um fast 1% gestiegen, doch die Verkäufer hätten schnell wieder die Kontrolle gewonnen und die Aktie sei 1,5% niedriger bei 33,90 Dollar gehandelt worden. (Analyse vom 13.01.2023)