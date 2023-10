Goldman Sachs



Goldman Sachs habe die Prognosen der Wall Street vor allem aufgrund eines unerwartet guten Ergebnisses im Anleihehandel übertroffen. In einem Kommentar zu den Ergebnissen habe Goldman auf die wachsende Popularität von "Fixed Income" und Hiptrades verwiesen, die dazu beigetragen hätten, Rückgänge im Devisen-, Rohstoff- und Kredithandel (FICC) auszugleichen. Die Erträge aus der Finanzierung von festverzinslichen Instrumenten hätten einen Rekordwert von 730 Millionen Dollar erreicht. Die Erträge aus dem Aktien- und Derivatehandel seien im Vergleich zum Vorjahr um 8% auf fast 3 Mrd. USD gestiegen, wobei die Schätzungen bei 2,8 Mrd. USD gelegen hätten.



• Umsätze: 11,82 Mrd. USD gegenüber 11,19 Mrd. USD Prognose (-1% gegenüber Vorjahr)

• Gewinn pro Aktie (EPS): 5,47 USD gegenüber 5,31 USD pro Aktie (-33% gegenüber Vorjahr)

• Erträge aus dem Investmentbanking: 1,55 Mrd. USD gegenüber 1,48 Mrd. USD Prognose (Anstieg um 1% gegenüber dem Vorjahr)



Handel und Beratung hätten im letzten Quartal zwei Drittel der Erträge der Bank ausgemacht und der "Handel" sei nach wie vor die Hauptquelle für Gewinne und Erträge. Im Jahr 2023 hätten Fusionen, Börsengänge und die Emission von Schuldtiteln in einem Umfeld höherer Zinssätze und teurer Schulden keine "Ernte" einfahren können. Die Bank habe auch auf Abschreibungen auf Verluste im Zusammenhang mit Gewerbeimmobilien hingewiesen. Die Bank habe im 3. Quartal Abschreibungen in Höhe von 506 Mio. USD (GreenSky-Kredite) und 358 Mio. USD aus CRE-Immobilien verzeichnet. Die Analysten von Wells Fargo hätten die Ergebnisse als unterdurchschnittlich angesichts höherer Kosten und einer unter dem Ziel liegenden Nettorendite kommentiert. Gleichzeitig habe David Solomon, CEO von Goldman, erklärt, dass er noch nie so optimistisch für Goldman Sachs gewesen sei, trotz der Schwierigkeiten im Verbrauchergeschäft, über die er von CEOs höre.



Morgen, vor der US-Sitzung, werde Morgan Stanley (ISIN US6174464486/ WKN 885836) seine Ergebnisse veröffentlichen.







Die Bank habe fast 7,8 Mrd. USD erwirtschaftet, verglichen mit 7,1 Mrd. USD im Vorjahr. Die Gewinne hätten hauptsächlich aus dem Investmentbanking und höheren Zinssätzen gestammt, die die Zinserträge verbessert hätten. Gleichzeitig habe die Bank natürlich höhere Verluste bei ihrem Anleiheportfolio gemeldet, das sich bereits auf 131,6 Mrd. USD belaufe, verglichen mit 105,8 Mrd. USD am Ende des zweiten Quartals. Die Bank plane natürlich, die Anleihen bis zur Fälligkeit zu halten (sie müsse keine Verluste realisieren, wenn sie die Anleihen nie verkaufe, aber sie könne diese Mittel nicht investieren oder zu höheren Zinsen aufnehmen, solange sie sie halte). Bankpräsident Moynihan habe signalisiert, dass die Verbraucherausgaben schwächer würden.• Gewinn pro Aktie (EPS): 0,9 USD gegenüber 0,83 USD Prognose und 0,81 USD in Q3/2022 (10% y/y increase) (im Jahresvergleich)• Wertberichtigungen für Kreditausfälle: 931 Mio. USD gegenüber 520 Mio. USD in Q3/2022• Gesamtrückstellungen für Kreditausfälle: 1,23 Mrd. USD gegenüber 1,3 Mrd. USD Prognosen• Zinserträge: 14,4 Mrd. USD gegenüber 14,1 Mrd. USD (Anstieg um 4% gegenüber dem Vorjahr)• Einnahmen aus der Investment- und Vermögensverwaltung: 5,32 Mrd. USD gegenüber 5,34 Mrd. USD Prognosen• Einlagen insgesamt: 1,88 Billionen USD gegenüber 1,77 Billionen USD Prognosen• CET1: 13,5% vs. 13,2% PrognosenDie Analysten von Wells Fargo (ISIN US9497461015/ WKN 857949) hätten das Quartal der BofA als "gut" bezeichnet - wenn auch schwächer als bei JP Morgan (ISIN US46625H1005/ WKN 850628) oder Citi (ISIN US1729674242/ WKN A1H92V). Gleichzeitig wachse das Institut trotz der Sorgen um die Wirtschaft weiter. Der CEO habe darauf hingewiesen, dass die Zahl der Kunden "in allen Geschäftssegmenten" gestiegen sei. Die Bank habe sich "einen Namen gemacht" für ihr sehr hohes Engagement bei Anleiheverlusten, die sie während der Coronavirus-Pandemie intensiver als ihre Konkurrenten angehäuft habe - infolgedessen laste der Verlust darauf jetzt auf ihr und mache die Bank anfälliger für steigende Renditen. Nach Ansicht der UBS-Analysten bleibe dies der Hauptgrund für den Bewertungsabschlag gegenüber anderen großen US-Banken.