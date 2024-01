Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (12.01.2024/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America, habe heute Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt. Wegen Sondereffekten im Volumen von USD 3,7 Mrd., die nicht im Verantwortungsbereich der Bank liegen würden, habe das Institut einen Gewinnrückgang verbucht.Die Sondereffekte seien auf zwei Ereignisse zurückzuführen. Zum einen habe die US-Einlagensicherungsbehörde FDIC von der Bank of America eine Sonderzahlung zur Deckung von Verlusten des Fonds verlangt, die durch den Schutz der nicht versicherten Einleger der Silicon Valley Bank und Signature Bank im Zusammenhang mit deren Schließung im Frühjahr 2023 entstanden seien. Hierfür habe Bank of America einen Vorsteueraufwand in Höhe von USD 2,1 Mrd. verbucht. Darüber hinaus habe das Institut eine Belastung in Höhe von USD 1,6 Mrd. vor Steuern im Zusammenhang mit der im Q4 2023 bekannt gegebenen Abschaffung des Bloomberg Short-Term Bank Yield Index (BSBY) per 15. November 2024 verbucht. Diese betreffe das Geschäft mit Zinsswaps zur Absicherung von Cashflows aus bestimmten Krediten und die an diesen Index gekoppelt seien.Infolge der erheblichen Sondereffekte sei der Nettogewinn im Q4 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal von USD 7,1 Mrd. auf USD 3,1 Mrd. gesunken, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,35 entspreche. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn je Aktie habe bei USD 0,70 und damit etwas über den Markterwartungen von im Schnitt USD 0,68 je Aktie gelegen.Die Erträge seien um 10% auf USD 22,0 Mrd. gesunken. Bereinigt um den BSBY-Effekt habe der Rückgang 4% betragen. Die Kosten seien um 14% auf USD 17,7 Mrd. geklettert. Bereinigt um den FDIC-Effekt habe der Anstieg lediglich 1% betragen.Die Kernkapitalquote (CET 1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q3 2023) im fortgeschrittenen Ansatz geringfügig von 13,5% auf 13,4% verringert. Die Leverage Ratio habe von 6,2% auf 6,1% leicht abgenommen.Im vorbörslichen Handel liege die Aktie aktuell rund 1% im Plus.Die letzte Empfehlung zu Bank of America lautete auf "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 12.01.2024)