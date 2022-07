Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (18.07.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BoA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America (BofA) habe auf den ersten Blick gemischte Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Die Erlöse der US-Bank hätten zwar dank eines starken Kreditgeschäfts über den Erwartungen gelegen, aber das Ergebnis habe leicht die Marktprognosen verfehlt. Dafür gebe es jedoch zwei Gründe, die die Anleger mit Blick auf das Plus im frühen US-Handel nicht zu stören scheine.Der Gewinn sei im Berichtszeitraum im Vergleich zum Vorjahr um 33 Prozent auf 6,2 Milliarden Dollar zurückgegangen - das entspreche 73 Cent je Aktie. Analysten hätten hingegen mit 75 Cent gerechnet. So habe die Bank die Risikovorsorge für ausfallbedrohte Kredite aufgrund des trüben Wirtschaftsausblicks erheblich erhöht und zudem rund 425 Millionen Dollar wegen nicht näher definierter Rechtskonflikte zurückgestellt. Ohne diese regulatorischen Aufwendungen hätte die US-Bank jedoch 78 Cent je Aktie erwirtschaftet und damit die Marktschätzungen überboten.Vor allem die Erträge in der Kreditsparte hätten überzeugt. Sie seien um 22 Prozent beziehungsweise 2,2 Milliarden Dollar auf 12,4 Milliarden Dollar geklettert. Diese Zahl könnte im dritten Quartal um 900 Millionen Dollar oder eine Milliarde Dollar und im vierten Quartal um mindestens den gleichen Betrag steigen, habe Finanzvorstand Alastair Borthwick am Montag während einer Telefonkonferenz für Analysten gesagt, wie CBNC berichte.Die Erlöse aus dem Handel mit festverzinslichen Wertpapieren seien um 19 Prozent auf 2,3 Milliarden Dollar gestiegen und die Erträge aus dem Aktiengeschäft seien um zwei Prozent auf 1,7 Milliarden Dollar gestiegen, was im Wesentlichen den Erwartungen der Analysten entspreche. Im Investmentbanking hingegen seien die Einnahmen mangels Börsengängen und Fusionen um 47 Prozent 1,1 Milliarden Dollar - und damit stärker als gedacht - eingebrochen.Die Q2-Zahlen seien unter dem Strich sehr ordentlich. Und der Finanzvorstand stimme auf weiter steigende Zinserträge ein. Die Rechnung könnte aufgehen, da die Bank als sehr zinssensibel gelte.Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2022)