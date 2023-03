Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

28,32 EUR -1,89% (10.03.2023, 16:37)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,385 USD -0,51% (10.03.2023, 16:23)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (10.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die großen US-Banken hätten am gestrigen Handelstag gewaltige Verluste erlitten. Grund dafür seien die Schocknachrichten, die die SVB Financial am Donnerstag bekannt gegeben habe. Anleger hätten nun Angst vor weiteren - panikartigen - Abverkäufen. Vorbörslich lägen die US-Finanztitel indes nur leicht im Minus.Im Abwärtssog der Silicon Valley Bank (SVB Financial), die am gestrigen Donnerstag 60 Prozent eingebüßt habe, hätten auch die großen US-Bankaktien verloren. Der KBW Bank Index, der 24 führende US-Banken abbilde, sei um krasse 7,7 Prozent gefallen und habe damit den größten Einbruch seit fast drei Jahren verzeichnet. Zur Einordnung: Der Dow Jones habe am Donnerstag um 1,7 Prozent niedriger geschlossen. Der S&P 500 sei um 1,8 Prozent gefallen und der NASDAQ 100 habe um 2,1 Prozent nachgegeben.Grund dafür seien die hohen US-Zinsen - im Grunde Segen und Fluch zugleich. Einerseits würden die hohen Zinssätze den Banken in die Karten spielen, da sie mit Krediten an private Haushalte und Unternehmen höhere Erträge erzielt und die Bankkunden zugleich wieder mehr von ihrem Geld auf Sparkonten eingezahlt hätten.Andererseits würden einige Großbanken, die in Zeiten sehr niedriger Zinsen teure Staatsanleihen und andere Anleihen erworben hätten, auf (Buch-)Verlusten sitzen, da die Kreditkosten gestiegen und die Anleihekurse gefallen seien.Bankenwerte wie Bank of America, Citigroup Goldman Sachs , J.P. Morgan ( ISIN US46625H1005 WKN 850628 ) und Morgan Stanley - alles laufende Empfehlungen des "Aktionär" - würden vorbörslich immerhin einen einigermaßen stabilen Eindruck machen. Die Branchenschwergewichte würden ihre Anleihen wohl nicht mit Verlust verkaufen müssen - es sei denn, es käme zu großen Abflüssen von Einlagen, was jedoch aus heutiger Sicht eher unwahrscheinlich sei.Daher sollten Anleger an der Stelle unbedingt die Ruhe bewahren, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2023)