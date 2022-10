Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (17.10.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America (BoA) (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America halte die Anleger mit ihrem aktuellen Zahlenwerk bei Laune. Die US-Bank habe im dritten Quartal sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Markterwartungen schlagen können. Vor allem die gestiegenen Zinsen hätten den Amerikanern in die Karten gespielt. Folgerichtig zeige sich die Aktie im vorbörslichen US-Handel fest.Die US-Bank habe im Berichtszeitraum 81 Cent je Aktie (7,1 Milliarden Dollar) und damit acht Prozent weniger als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum verdient, als noch 7,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 85 Cent je Aktie zu Buche gestanden hätten. Doch das sei mehr gewesen als von Analysten erwartet: Diese seien im Konsens lediglich von 77 Cent ausgegangen.Gleiches erfreuliches Bild bei den Erträgen: Statt der im Vorfeld von den Experten taxierten 23,6 Milliarden habe das Finanzinstitut mit 24,6 Milliarden rund eine Milliarde Dollar mehr ausgewiesen. Erfolgstreiber sei zum einen die gute Entwicklung im Handel mit Anleihen gewesen. Zum anderen habe die zinssensible BoA besonders von den großen Zinsschritten der US-Notenbank FED profitiert."Die US-Konsumenten haben sich mit einem starken, wenn auch langsamer wachsenden Ausgabenniveau weiterhin robust gezeigt und haben nach wie vor hohe Einlagenbeträge bei uns", habe der Unternehmensboss Brian Moynihan in der Mitteilung gesagt. "In der gesamten Bank wuchsen die Kredite im letzten Jahr um zwölf Prozent, da wir die finanziellen Mittel zur Unterstützung unserer Kunden entsprechend bereitstellen konnten."Die Bank of America habe mit ihren Zahlen überzeugt und dürfte auch weiterhin von den steigenden Zinsen überproportional profitieren - sofern sich die Folgen des absehbaren wirtschaftlichen Abschwungs in Grenzen halten würden.Wer investiert ist, bleibt in jedem Fall weiter dabei, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Etwaige Neueinsteiger sollten besser ein frisches Kaufsignal abwarten. Das läge vor, wenn das Papier den GD50 (aktuell: 33,38 Dollar) herausnehmen könne. (Analyse vom 17.10.2022)