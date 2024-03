NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (26.03.2024/ac/a/n)



Singapur (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Phillip Securities:Glenn Thum, Analyst von Phillip Securities, nimmt die Coverage der Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) auf.Die hohen Zinssätze würden die Refinanzierungskosten der Bank in die Höhe treiben, da die Neubewertung von Krediten und Wertpapieren die Neubewertung von Einlagen überholen werde, so der Analyst. Er sei der Ansicht, dass diese Verschiebung den Nettozinsertrag in Zukunft steigern werde, während sich die Kreditverluste auf ein Niveau vor der Pandemie normalisiert hätten.Glenn Thum, Analyst von Phillip Securities, hat die Coverage der Bank of America-Aktie mit dem Votum "accumulate" aufgenommen. Das Kursziel laute 40,82 USD. (Analyse vom 25.03.2024)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:34,00 EUR -0,06% (26.03.2024, 11:46)