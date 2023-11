Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

25,40 EUR +1,68% (02.11.2023, 15:31)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

26,875 USD +1,80% (02.11.2023, 15:19)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (02.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) weiterhin zu kaufen.Die kräftig gestiegenen Zinsen hätten Bank of America im abgelaufenen Quartal wie seinen Mitbewerbern signifikante Ertragssteigerungen im zinsbezogenen Geschäft beschert. Zumal die Leitzinsspitzen aber de facto erreicht seien, erwarte Alber hier zukünftig eine Verflachung der Zuwachsraten. Dank des weiterhin soliden US-Arbeitsmarktes lasse sich die Kreditqualität weiterhin als sehr gut einstufen, weshalb sich die Ertragszuwächse auch in entsprechende Gewinnanstiege überführen lassen würden.Zur Jahresmitte hätten sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen mit 0,76% bzw. 0,48% (Q1 2023: 0,75% bzw. 0,41%) des ausstehenden Kreditvolumens auf einem historisch sehr niedrigen Stand gelegen. Die Mittelwerte seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 würden hierfür bei 1,93% bzw. 0,78% liegen. Zumal der Konjunktureinbruch weniger stark ausfallen dürfte als etwa noch voriges Jahr befürchtet, erwarte der Analyst hier keine nennenswerten Anstiege.Im Hinblick auf die fortgesetzt straffe US-Geldpolitik schätzt Aaron Alber, Analyst der RBI, die künftigen Geschäftsaussichten von Bank of America nach wie vor günstig ein und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung. Aufgrund der wegfallenden Zinssteigerungsphantasie verringere er jedoch das Kursziel von USD 36 auf USD 31. Dieses basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 02.11.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Bank of America-Aktie: