Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

28,36 EUR -1,46% (02.08.2023, 12:46)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

31,62 USD -1,19% (01.08.2023, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (02.08.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) weiterhin zu kaufen.Die kräftig gestiegenen Zinsen würden Bank of America deutliche Ertragssteigerungen im zinsbezogenen Geschäft bescheren. Auch im abgelaufenen Quartal hätten hier satte Zuwächse verzeichnet werden können. Wenngleich die Leitzinsspitze nunmehr erreicht sein dürfte und seitens der FED keine allzu großen Überraschungen mehr in puncto Zinsanhebungen zu erwarten seien, würden die Ertragsaussichten für Bank of America im Lichte ihrer relativ hohen Zinssensitivität günstig bleiben. Denn im Hinblick auf den robusten Arbeitsmarkt und die konjunkturelle Entwicklung, die sich besser darstelle als etwa noch vor einem Jahr erwartet, dürfte die Geldpolitik noch länger im restriktiven Bereich verharren.Dank des weiterhin soliden Arbeitsmarktes lasse sich die Kreditqualität im US-Bankensektor als weiterhin sehr gut einstufen. Per Ende des ersten Quartals 2023 hätten sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen mit 0,75% bzw. 0,41% (Q4 2022: 0,73% bzw. 0,36%) des ausstehenden Kreditvolumens auf einem historisch sehr niedrigen Stand gelegen. Die Mittelwerte seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungbehörde FDIC im Jahr 1984 lägen hierfür bei 1,93% bzw. 0,78%. Zumal der Konjunktureinbruch weniger stark ausfallen dürfte als noch vor ein paar Monaten befürchtet, würden die Analysten der RBI hier keine nennenswerten Anstiege erwarten.Im Hinblick auf die fortgesetzt straffe US-Geldpolitik schätzt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, die künftigen Geschäftsaussichten von Bank of America günstig ein und bestätigt ob der im Vergleich zu den Mitbewerbern relativ hohen Zinssensitivität seine Kaufempfehlung für den Titel. Das Kursziel von USD 36 (zuvor: USD 37) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 02.08.2023)Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity Börsenplätze Bank of America-Aktie: