Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

34,66 EUR -0,16% (20.10.2022, 13:17)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

33,92 USD -2,75% (19.10.2022, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (20.10.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unverändert zu kaufen.Die Erträge seien im Q3 2022 gegenüber dem Vorjahr um 8% auf USD 24,5 Mrd. geklettert und die Kosten hätten sich um 6% auf USD 15,3 Mrd. erhöht. Die Nettozinserträge seien um beachtliche 24% auf USD 13,8 Mrd. angewachsen, während die nichtzinsbezogenen Erträge um 8% auf USD 10,7 Mrd. gesunken seien. Die Nettozinsmarge habe auf Konzernebene in Q3 2022 bei signifikant höheren 2,06% (Q3 2021: 1,68%) und ohne das Geschäftsfeld Global Markets bei 2,51% (Q3 2021: 1,93%) gelegen. Die Verbesserung sei auf die gestiegenen Zinsen zurückzuführen. Das Verhältnis von Aufwänden zu Erträgen habe sich im Jahresvergleich um einen Prozentpunkt auf 62% verbessert.Schwächer gezeigt habe sich im Q3 das im Segment "Global Banking" angesiedelte Geschäft mit Fusionen und Übernahmen, wo die Erträge um 46% auf USD 1,2 Mrd. zurückgegangen seien. Zurückzuführen gewesen sei dies auf das weiterhin schwache Marktumfeld im Kontext der geopolitischen Spannungen und konjunkturellen Risiken, zumal viele Deals "auf Eis" gelegt worden seien bzw. die M&A-Aktivität zurückgegangen sei. Im Geschäftsfeld "Global Markets" seien die Erträge im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren, Währungen und Rohstoffe um satte 27% auf USD 2,6 Mrd. geklettert, während die Erträge im Aktienhandel um 4% auf immer noch formidable USD 1,5 Mrd. zurückgegangen seien. Das ausstehende Kreditvolumen sei insbesondere dank starker Nachfrage im Kommerzkundengeschäft um beachtliche 12% auf USD 1,0 Bio. geklettert.Der Nettogewinn sei in Q3 2022 gegenüber dem Vorjahresquartal von USD 7,7 Mrd. auf USD 7,1 Mrd. gesunken, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,81 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,77 je Anteilschein übertroffen worden. Durch eine kräftige Entwicklung im zinsbezogenen Geschäft hätten Rückgänge in den kapitalmarktbezogenen Geschäftsfeldern kompensiert werden können. Im Ergebnis enthalten sei ein USD 354 Mio.-schwerer Sondereffekt zur Beilegung von Rechtsstreitigkeiten.Die Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen habe sich im Berichtsquartal auf USD 898 Mio. belaufen, nachdem vor einem Jahr noch Vorsorgen im Volumen von USD 624 Mio. aufgelöst worden seien. Die Netto-Abschreibungen hätten mit USD 520 Mio. (Q3 2021: USD 463 Mio.) weiterhin auf einem moderaten Niveau gelegen und der Anteil der Abschreibungen am gesamten ausstehenden Kreditvolumen habe sich konstant bei 0,20% gehalten. In puncto Vorsorgen für künftige Kreditausfälle oder einer Verschlechterung des Kreditumfelds sähen die Analysten der RBI Bank of America gut gerüstet, zumal die Rückstellungen hierfür trotz der Auflösungen in den letzten Quartalen mit USD 12,3 Mrd. noch immer deutlich über dem Ausgangswert von vor der Pandemie (Q4 2019: USD 9,4 Mrd.) stünden. Die risikogewichteten Aktiva hätten sich im selben Zeitraum lediglich um knapp 7% auf USD 1,6 Bio. erhöht.Im Lichte der Leitzinsanhebungen durch die US-Notenbank FED würden die Analysten der RBI die Ertragsaussichten im Kreditgeschäft für Bank of America äußerst günstig einschätzen. Das Institut zeichne sich durch eine besonders hohe Zinssensitivität aus. Diese habe das Institut zuletzt mit USD 5,0 Mrd. an jährlichen Zusatzerträgen bei einer Parallelverschiebung der Zinskurve um 100 Basispunkte beziffert.Der Anteil der aktiven Nutzer von mobilen bzw. digitalen Bankdienstleistungen habe im Privatkundensegment innerhalb von drei Jahren von 66% auf 72% gesteigert werden können. Ertragsseitig hätten die digitalisierten Transaktionen bereits 48% zu den Gesamterträgen im Privatkundensegment beigesteuert (Q4 2018: 31%).Bank of America habe dank der kräftigen Ertragssteigerung im zinsbezogenen Geschäft die Rückgänge im Investmentbanking aufgrund einer flauen M&A-Aktivität mehr als kompensieren können. Wenngleich sich Konjunktur auch in Übersee merklich abschwäche, würden die Analysten der RBI die Auswirkungen etwa des Russland-Ukraine-Konflikts auf die US-Wirtschaft im Vergleich zu Europa weitaus geringer einschätzen, zumal sich Energieengpässe durch eigene Öl- und Gasvorkommen vermeiden lassen würden.Dank des weiterhin robusten Arbeitsmarktes befinde sich die Kreditqualität im US-Bankensektor auf einem Allzeithoch. Sowohl die in Zahlungsverzug befindlichen Kredite als auch die Abschreibungen hätten sich Ende 2021 mit 1,01% bzw. 0,27% des ausstehenden Kreditvolumens auf dem tiefsten Stand seit Beginn der Aufzeichnungen der US-Einlagensicherungsbehörde FDIC im Jahr 1984 befunden. Zur Jahresmitte seien hier kaum nennenswerte Anstiege zu verzeichnen gewesen. Eine etwaige Verschlechterung käme hier also von einem sehr hohen Niveau bzw. einer niedrigen Ausgangsbasis und würde daher äußerst moderat ausfallen.Im Hinblick auf die weitere Straffung der US-Geldpolitik würden die Analysten der RBI die künftigen Ertragsaussichten von Bank of America besonders günstig einschätzen, zumal das Institut eine im Vergleich zu den Mitbewerbern relativ hohe Zinssensitivität aufweise.Daher bestätigt Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, seine "Kauf"-Empfehlung für die Bank of America-Aktie. Das Kursziel von USD 43 (zuvor: USD 45) basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 20.10.2022)