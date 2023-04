Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Börsenplätze Bank of America-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

28,34 EUR +1,94% (18.04.2023, 15:06)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,37 USD +2,88% (17.04.2023, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (18.04.2023/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die nach Bilanzsumme zweitgrößte Bank der USA, Bank of America, habe heute Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt. Die Gewinnerwartungen seien übertroffen worden. Profitiert habe das Institut vor allem vom starken Anstieg bei den Zinserträgen.Der Nettogewinn sei in Q1 2023 gegenüber dem Vorjahresquartal um 15% auf USD 8,2 Mrd. gestiegen, was einem Gewinn je Aktie von USD 0,94 entspreche. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt USD 0,82 je Anteilsschein übertroffen worden.Die Erträge hätten über alle Geschäftsfelder hinweg gesteigert werden können und seien um 13% auf USD 26,3 Mrd. geklettert. Die Kosten hätten sich um 6% auf USD 16,2 Mrd. erhöht. Dementsprechend habe sich die Aufwands-/Ertragsquote von 66% auf 62% verbessert.Die Nettozinserträge seien um beachtliche 25% auf USD 14,4 Mrd. angewachsen, was auf höhere Zinsmargen sowie ein solides Wachstum bei den Kreditvolumina (+7%) zurückzuführen gewesen sei. Die Nettozinsmarge habe auf Konzernebene in Q1 2023 bei 2,20% (Q1 2022: 1,69%) und ohne das Geschäftsfeld Global Markets bei 2,85% (Q1 2022: 1,99%) gelegen.Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich im Berichtsquartal auf USD 931 Mio. nach USD 1,1 Mrd. im Vorquartal (Q4 2022) belaufen. Die Netto-Abschreibungen hätten mit USD 807 Mio. (Q4 2022: USD 689 Mio.) weiterhin auf einem moderaten Niveau gelegen und der Anteil der Abschreibungen am gesamten ausstehenden Kreditvolumen habe sich bei niedrigen 0,32% gehalten (Q4 2022: 0,26%; Q1 2022: 0,16%).Die Kernkapitalquote (CET 1) habe sich gegenüber dem Vorquartal (Q4 2022) im fortgeschrittenen Ansatz von 12,8% auf 12,9% verbessert. Die Leverage Ratio habe sich von 5,9% auf 6,0% erhöht.Im vorbörslichen Handel liege die Aktie aktuell rund 1% im Plus.Die letzte Empfehlung zu Bank of America lautete auf "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 18.04.2023)