Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

27,52 EUR -3,03% (15.08.2023, 20:37)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,045 USD -2,86% (15.08.2023, 20:24)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (15.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die US-Banken könnten nach der weitestgehend überstandenen Regionalbanken-Krise vom Frühjahr neue Probleme bekommen. Ein Analyst von Fitch Ratings habe nämlich davor gewarnt, dass der US-Bankensektor in neuerliche Turbulenzen geraten könnte. Wie CNBC am Dienstag berichtet habe, erwäge die Ratingagentur eine Herabstufung von Dutzenden von US-Banken, darunter JP Morgan. Zur Erinnerung: Fitch Ratings habe im Juni die Gesundheit des Bankensektors herabgestuft. Was aber untergegangen sei: Es sei faktisch nicht zu einer tatsächlichen Herabstufung der Ratings der Banken gekommen. Sollte die Agentur aber diesen Schritt noch gehen, also den Bankensektor von derzeit AA- auf A+ herabzustufen, wäre sie gezwungen, die fast 70 Banken, für die Fitch die analytische Verantwortung trage, neu zu bewerten.Das konkrete Problem: Bei einer weiteren Herabstufung auf A+ könnte sein, dass das Rating der Branche dann niedriger wäre als das einiger der am höchsten bewerteten Kreditgeber. Die beiden nach Vermögenswerten größten Banken des Landes, JPMorgan und Bank of America, würden in diesem Szenario wahrscheinlich von AA- auf A+ herabgestuft werden, da Banken nicht höher bewertet werden könnten als das Umfeld, in dem sie tätig seien.Klar: Wenn führende Institute wie JPMorgan herabgestuft würden, wäre Fitch gezwungen, zumindest eine Herabstufung aller anderen Banken in Betracht zu ziehen. Dies würde die Kurse dann folgerichtig belasten. Aktuell sei dieser Schritt allerdings nicht in Sicht. Investierte Anleger sollten daher bei Aktien wie Bank of America bzw. JPMorgan die Ruhe bewahren, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.08.2023)Börsenplätze Bank of America-Aktie: