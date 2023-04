Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

27,28 EUR -1,87% (18.04.2023, 16:56)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

29,96 USD -1,35% (18.04.2023, 16:42)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent.







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America: Erwartungen übertroffen - Aktiennews

Die Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) hat heute Zahlen für das erste Quartal 2023 vorgelegt, so die Experten von XTB.

Der Umsatz habe sich auf 26,3 Mrd. Dollar belaufen (Konsens: 25,2 Mrd. Dollar). Das bereinigte Ergebnis je Aktie habe bei 0,94 Dollar gelegen, gegenüber 0,80 Dollar im Vorjahr (Konsens: 0,81 Dollar). Die Einlagen seien von 20,07 Billionen Dollar im Vorjahr auf 1,910 Billionen Dollar gesunken.

Der Nettozinsertrag sei jedoch um 25% auf 14,4 Mrd. Dollar gestiegen und habe damit den Erwartungen der von FactSet befragten Analysten entsprochen, was auf höhere Zinssätze und ein "solides" Kreditwachstum zurückzuführen sei.

Im Bereich Global Markets seien die Erträge aus festverzinslichen Instrumenten, Rohstoffen und Währungen um 27% auf 3,4 Mrd. Dollar gestiegen, während die Erträge aus Aktien um 19% auf 1,6 Mrd. Dollar zurückgegangen seien. Die Rückstellungen für Kreditverluste hätten sich auf 900 Mio. Dollar belaufen, gegenüber 1,1 Mrd. Dollar im Vorquartal.