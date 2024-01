NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

32,235 USD -1,72% (16.01.2024, 17:27)



ISIN Bank of America-Aktie:
US0605051046

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:
858388

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:
NCB

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:
BAC

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (16.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Odeon Capital:Dick Bove, Analyst von Odeon Capital, nimmt die Empfehlung für die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) von "buy" auf "hold" zurück.Dick Bove habe die Bewertung der Bank of America-Aktie vor etwa einem Monat auf "buy" angehoben, weil er davon ausgegangen sei, dass die Zinssätze sinken würden und damit der reale Buchwert der Bank steigen würde. Jetzt sei der Analyst jedoch der Meinung, dass die Anpassung der Bewertung ein Fehler gewesen sei, nachdem die Erträge der Bank of America im vierten Quartal, bereinigt um einmalige Ereignisse, enttäuschend gewesen seien. Es sehe so aus, als ob die Zinsen in diesem Jahr nicht viel sinken würden und Zinssenkungen bis zum Herbst verschoben werden könnten, aber was von größerer Bedeutung sei, seien die Ertragsaussichten der Bank of America, die nicht gut seien, so der Analyst gegenüber den Anlegern.Dick Bove, Analyst von Odeon Capital, stuft die Bank of America-Aktie von "buy" auf "hold" herab und vergibt das Kursziel von 33,90 USD. (Analyse vom 16.01.2024)Börsenplätze Bank of America-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:29,60 EUR -1,40% (16.01.2024, 17:41)