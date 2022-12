Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

30,895 EUR -0,02% (29.12.2022, 08:00)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

32,77 USD +0,74% (28.12.2022, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (29.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von Analyst Chris Kotowski von Oppenheimer:Chris Kotowski, Analyst von Oppenheimer, stuft die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) weiterhin mit "outperform" ein.Chris Kotowski sei der Ansicht, dass sich die Banken im vierten Quartal und 2023 als stabiler erweisen würden, als die meisten denken würden. An die Befürchtung, dass der Höhepunkt der Nettozinserträge bald erreicht werde, glaube er nicht. Höhere Zinssätze würden wahrscheinlich ein anhaltender Vorteil sein und auch das Kreditwachstum helfe, so Kotowski in einer Research Note. Der Analyst füge hinzu, dass seine Modelle eine annähernde Verdoppelung der Kreditverluste im Zuge der Normalisierung der Kredittrends beinhalten würden. Die "Widerstandsfähigkeit der Gruppe wird sich durchsetzen" und die Multiplikatoren würden zu einem relativen Kurs-Gewinn-Verhältnis von Mitte 70 zurückkehren, so Kotowski.Zu den Empfehlungen von Kotowski würden Bank of America, Citi ( ISIN US1729674242 WKN A1H92V ), Goldman Sachs Jefferies Financial Group , J.P. Morgan Chase Morgan Stanley und US Bancorp gehören.Chris Kotowski, Analyst von Oppenheimer, stuft die Bank of America-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und senkt das Kursziel von 52 auf 51 USD. (Analyse vom 28.12.2022)Börsenplätze Bank of America-Aktie: