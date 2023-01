Tradegate-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

31,105 EUR -2,09% (13.01.2023, 14:39)



NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

34,47 USD +0,26% (12.01.2023, 22:00)



ISIN Bank of America-Aktie:

US0605051046



WKN Bank of America-Aktie:

858388



Ticker-Symbol Bank of America-Aktie:

NCB



NYSE-Symbol Bank of America-Aktie:

BAC



Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (13.01.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Bank of America-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) unter die Lupe.Die Bank of America (BoA) habe den Anlegern am Freitag auf den ersten Blick erfreuliche Kennziffern präsentiert. Das US-Geldhaus habe sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erlösen die Markterwartungen übertroffen. Vor allem die im vergangenen Jahr stark gestiegenen Zinsen hätten der Bank of America geholfen. Analysten hätten aber mit noch mehr Wachstum gerechnet.Die Bank of America-Aktie, die in diesem Jahr bereits um 4% habe zulegen können, verliere vorbörslich rund 3% auf 33,42 USD. Damit notiere der Finanztitel sowohl unter dem GD50 (34,93 USD) als auch unter dem GD200 (34,71 USD).Mit Blick auf das vorbörsliche Kursminus hätten die Anleger offenbar (etwas) mehr erwartet. Zudem dürfte der skeptische Ausblick von Konkurrent JPMorgan den Anlegern nicht gefallen. Dennoch könnten investierte Anleger weiterhin dabeibleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.01.2023)Börsenplätze Bank of America-Aktie: