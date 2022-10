NYSE-Aktienkurs Bank of America-Aktie:

Kurzprofil Bank of America Corp.:



Die Bank of America Corp. (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) ist eine US-amerikanische Großbank mit Sitz in North Carolina. Über verschiedene Bank-Gesellschaften und Tochterunternehmen bietet der Konzern eine große Bandbreite an Produkten und Dienstleistungen sowie Finanzservices an. Die angeschlossenen Gesellschaften und Tochterunternehmen handeln mit Investmentprodukten und offerieren Beratungen, Versicherungen und Bankservices, die sich an eine internationale Zielgruppe richten. Außerdem versorgt die Bank of America Kunden in zahlreichen Filialen mit klassischen Bankdienstleistungen und Beratungen. Neben den USA ist die Bank of America in über 35 weiteren Ländern rund um den Globus präsent. (17.10.2022/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bank of America: Die Aktie steigt vorbörslich aufgrund positiver Ergebnisse - AktiennewsDie Aktien der Bank of America (ISIN: US0605051046, WKN: 858388, Ticker-Symbol: NCB, NYSE-Symbol: BAC) stiegen vorbörslich um mehr als 3%, da Gewinn und Umsatz die Schätzungen der Analysten dank eines besser als erwarteten Anleihehandels und höherer Zinssätze übertrafen, so die Experten von XTB.Die Anleger hätten einen Rückgang des Gewinns im 3. Quartal verdaut, da die Bank Mittel zur Deckung potenziell gefährdeter Kredite zurückgestellt habe. Das Unternehmen habe 81 Cents verdient und damit die Marktschätzungen von 77 Cents pro Aktie übertroffen. Die Einnahmen von 24,61 Milliarden Dollar hätten auch die Prognosen der Refinitiv-Analysten von 23,57 Milliarden Dollar übertroffen. (News vom 17.10.2022)