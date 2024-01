3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,6895 EUR +0,60% (31.01.2024, 09:23)



XETRA-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,7165 EUR +1,32% (31.01.2024, 09:11)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



NASDAQ OTC-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit.



Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (31.01.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die spanische Großbank Banco Santander habe heute Morgen ihre Geschäftszahlen für das Schlussquartal 2023 vorgelegt. Dabei seien die Markterwartungen übertroffen und der Ausblick für das neue Geschäftsjahr konkretisiert worden.Die spanische Banco Santander habe am Mittwoch bekannt gegeben, dass man den Nettogewinn im vierten Quartal dank höherer Krediteinnahmen in Europa und Brasilien um 28% gegenüber dem gleichen Quartal 2022 habe steigern können. Der nach Marktwert zweitgrößte Kreditgeber der Eurozone habe einen Nettogewinn von EUR 2,93 Mrd. verbucht, nach 2,29 Mrd. Euro vor einem Jahr. Im Analystenkonsens sei man von einem Nettogewinn in der Höhe von 2,53 Mrd. Euro ausgegangen.Die Erträge seien in Q4 2023 gegenüber dem Vorjahr um 8% auf EUR 14,55 Mrd. und die operativen Kosten um 2% auf EUR 6,5 Mrd. gestiegen. Währungsbereinigt hätten die Anstiege +16% bzw. +11% betragen. Das Aufwands-/Ertrags-Verhältnis habe bei außerordentlich niedrigen 44,1% gelegen.Santander habe sich in der Vergangenheit auf Lateinamerika verlassen, um mit den ungünstigen Bedingungen in Europa fertig zu werden, habe aber in letzter Zeit auch auf Kundenwachstum und höhere Zinssätze in Europa gesetzt, um die Einnahmen zu steigern. Der Nettozinsertrag (NII), d.h. die Erträge aus Krediten abzüglich der Kosten für Einlagen, sei im Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 9,5% auf 11,12 Mrd. Euro gestiegen und habe damit über den Erwartungen der Analyst:innen von EUR 10,96 Mrd. gelegen.Die Kernkapitalquote (CET1) verbleibe weiterhin auf dem Niveau des Vorquartals (Q3) bei 12,3%. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe sich im Jahr 2023 auf 15,1% nach 14,8% nach den ersten neun Monaten des Vorjahres verbessert.Die letzte Empfehlung zur Aktie von Banco Santander lautete "Kauf", so Aaron Alber, Analyst der RBI. (Analyse vom 31.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen: