Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit.



Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (02.02.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die spanische Banco Santander habe heute Morgen ihre Geschäftszahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Dabei seien die Markterwartungen übertroffen worden.Die Erträge seien in Q4/2022 gegenüber dem Vorjahr um 15% auf EUR 13,5 Mrd. und die Kosten um 12% auf EUR 6,3 Mrd. gestiegen. Währungsbereinigt hätten die Anstiege +11% bzw. +10% betragen. Das Aufwands/Ertrags-Verhältnis habe bei außerordentlich niedrigen 46,6% gelegen. Bezogen auf das Gesamtjahr 2022 habe sich dieses gegenüber 2021 von ohnehin schon niedrigen 46,2% nochmals auf äußerst formidable 45,8% verbessert. Unter dem Strich hätten die Spanier im Berichtsquartal einen im Jahresvergleich um 1% (währungsbereinigt: -5%) höheren Gewinn von EUR 2,29 Mrd. eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 1,98 Mrd. klar übertroffen worden seien.Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022 werde die Kapitalrückführung an die Aktionäre, bestehend aus zwei Dividendenzahlungen und Aktienrückkäufen, insgesamt um 16% erhöht. Die Dotierungen zu Kreditrisikovorsorgen hätten sich um 106% auf EUR 3,02 Mrd. erhöht. Die Quote der notleidenden Kredite habe sich um acht Basispunkte auf 3,08% verringert. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen liege mit 68% weiterhin im äußerst soliden Bereich. Die Risikokosten insgesamt seien 2022 gegenüber 2021 von 0,77% auf 0,99% der ausstehenden Kredite gestiegen und lägen damit weiterhin auf einem moderaten Niveau.Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich von 12,12% auf 12,04% verringert und liege damit oberhalb der Zielbandbreite von 11% bis 12%. Auch im Hinblick auf die Rendite auf das materielle Eigenkapital sei der Zielwert (13,0%) übertroffen worden.Für das Geschäftsjahr 2023 rechne Banco Santander mit einem Wachstum der Erträge im zweistelligen Prozentbereich, einer Rendite auf das materielle Eigenkapital von über 15%, Risikokosten von unter 1,2% des ausstehenden Kreditvolumens und einer Aufwands/Ertrags-Quote von 44% bis 45% sowie einer Kernkapitalquote von über 12%.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.