Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,7975 EUR -0,35% (09.03.2023, 16:43)



XETRA-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

3,7815 EUR -0,97% (09.03.2023, 16:12)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



NASDAQ OTC-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit.



Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (09.03.2023/ac/a/a)



Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) weiterhin zu kaufen.Banco Santander habe im vierten Quartal 2022 abermals ein beachtliches Ergebnis eingefahren, sämtliche für das Gesamtjahr gesteckten Ziele erreicht und liefere damit einen Vorgeschmack auf die sich verbesserten Ertragsaussichten im Lichte der gestiegenen Leitzinsen. Die geldpolitische Normalisierung schlage sich in höheren Zinsmargen nieder, zumal abreifende Anlagen aus früheren Finanzierungen nicht mehr zu den Niedrigzinsen reinvestiert werden müssten. Das Kreditrisiko halte sich alles in allem in Grenzen und da der Konjunktureinbruch weniger stark ausfallen dürfte als noch vor ein paar Monaten befürchtet, würden sich prächtige Ertragsaussichten abzeichnen. Nebenbei punkte Banco Santander mit seiner hervorragenden geografischen Diversifikation, durch welche Risiken in einzelnen Märkten oder Regionen besser abgefedert werden könnten.Aaron Alber, Analyst der RBI, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die Banco Santander-Aktie und hebt das Kursziel auf EUR 4,30 (zuvor: EUR 3,00) an. Letzteres basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 09.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen:12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity