Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:



Offenlegungen



3. RBI oder eine mit ihr verbundene juristische Person ist Market Maker oder Specialist oder Designated Sponsor oder Stabilisierungsmanager oder sonstiger Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten.



12. RBI erbrachte für den Emittenten in den vorangegangenen 12 Monaten Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitte A (Wertpapierdienstleistungen und Anlagetätigkeiten) und B (Nebendienstleistungen) der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates.



Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

2,65 EUR -0,80% (08.11.2022, 17:01)



XETRA-Aktienkurs Banco Santander-Aktie:

2,6485 EUR -0,30% (08.11.2022, 16:37)



ISIN Banco Santander-Aktie:

ES0113900J37



WKN Banco Santander-Aktie:

858872



Ticker-Symbol Banco Santander-Aktie:

BSD2



NASDAQ OTC-Symbol Banco Santander-Aktie:

BCDRF



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (08.11.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG (RBI), rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) weiterhin zu kaufen.Nachhaltigkeit: Banco Santander zähle seit 21 Jahren zum Dow Jones Sustainability Index und rangiere dort aktuell unter den Top 10. Seit dem Jahr 2019 habe das Institut in Summe EUR 79 Mrd. an "grünen Finanzierungen" mobilisiert und sei auf gutem Wege, das Zielvolumen von EUR 120 Mrd. bis 2025 zu erreichen.Diversifikation: Banco Santander sei geografisch hervorragend diversifiziert und könne dadurch Schwächen in einzelnen Ländern oder Regionen besser abfedern. Europa habe im Jahr 2021 rund 28% zum Konzerngewinn beigesteuert, Nordamerika 29% und Südamerika 31%. Die restlichen 12% würden auf die Digital Consumer Bank entfallen, mit der das Institut global als Onlinebank auftrete. Die europäischen Niederlassungen würden Spanien, Portugal, Großbritannien und Polen umfassen. In Russland sei man nicht vertreten.Ertragsentwicklung und Effizienz: Die Erträge seien in Q3 2022 gegenüber dem Vorjahr um 13% auf EUR 13,5 Mrd. und die Kosten um 14% auf EUR 6,2 Mrd. gestiegen. Währungsbereinigt hätten die Anstiege +6% bzw. +9% betragen. Das Aufwands/ Ertrags-Verhältnis habe bei außerordentlich niedrigen 45,6% gelegen, womit man im europäischen Vergleich im Spitzenfeld rangiere. Bezogen auf die ersten neun Monate 2022 habe sich die Quote um gut einen Prozentpunkt auf 45,5% (2021: 46,2%) verbessert. Bei einem höheren Einlagen- (+6%) und Kreditvolumen (+7%) habe sich die Nettozinsmarge (Q1-Q3) im Jahresvergleich von 2,40% auf 2,51% verbessert. Sowohl Nettozins- als auch Provisionserträge hätten in den ersten neun Monaten satte Zuwachsraten von +8% bzw. +7% gezeigt.Ergebnisentwicklung: Unter dem Strich hätten die Spanier im Berichtsquartal einen im Jahresvergleich um 11% (währungsbereinigt: +2%) höheren Gewinn von EUR 2,42 Mrd. eingefahren, womit die Markterwartungen von im Schnitt EUR 2,22 Mrd. klar übertroffen worden seien. Im Ergebnis enthalten sei ein EUR 181 Mio.-schwerer Sondereffekt im Zusammenhang mit den so genannten "Credit Holidays" in Polen. Dabei erlaube eine gesetzliche Regelung privaten Schuldnern bis Ende 2023 das Aussetzen von bis zu acht Monatsraten für laufende Hypothekarkreditdarlehen.Kreditqualität: Die Dotierung zu Kreditrisikovorsorgen habe im Berichtsquartal mit EUR 2,76 Mrd. um 24% über dem Vorjahreswert gelegen. Die Quote der notleidenden Kredite habe sich geringfügig um drei Basispunkte auf 3,08% erhöht. Deren Bedeckung durch Risikovorsorgen liege mit 70% weiterhin im äußerst soliden Bereich. Die Risikokosten seien im Jahresvergleich insgesamt leicht von 0,83% auf immer noch niedrige 0,86% der ausstehenden Kredite gestiegen. Die bei Banco Santander im Vergleich zu anderen europäischen Mitbewerbern höheren Risikokosten seien angesichts der verstärkten Ausrichtung auf renditeträchtigere Wachstumsmärkte bzw. Emerging Markets nicht überraschend.Kapitalausstattung und -rentabilität: Die Kernkapitalquote (CET1) habe sich im Jahresvergleich von 12,05% auf 12,10% erhöht und damit über dem Zielwert von 12% gelegen, den Banco Santander anstrebe. Die Rendite auf das materielle Eigenkapital (RoTE) habe in Q3 2022 bei 13,6% und damit ebenfalls über den angepeilten 13% gelegen.Digitalisierung und Kundenzufriedenheit: Auf Konzernebene seien im Jahr 2022 bis dato 56% der Erträge (2019: 36%) über digitale Kanäle (z.B. Online-Banking) erwirtschaftet worden. Durch die Digitalisierung könnten die Kosten für die Erbringung von Bankdienstleistungen erheblich gesenkt werden. Beim Net Promoter Score, welcher die Kundenzufriedenheit messe, rangiere man in sämtlichen Märkten entweder auf dem ersten oder zweiten Platz.Banco Santander habe im dritten Quartal 2022 ein beachtliches Ergebnis eingefahren und liefere einen Vorgeschmack auf die sich verbessernden Ertragsaussichten im Lichte der steigenden Zinsen. Die geldpolitische Normalisierung, welche nach der US-Notenbank FED nun auch die EZB eingeleitet habe, schlage sich in einer Verbesserung der Zinsmargen bei den Banken nieder, zumal abreifende Anlagen aus früheren Finanzierungen nicht mehr zu den Niedrigzinsen reinvestiert werden müssten. Als einziger Schönheitsfehler habe sich die Regelung der so genannten "Credit Holidays" in Polen erwiesen, welche die dortige Regierung als Teil eines Maßnahmenpakets zur Abfederung der Auswirkungen von hoher Inflation und gestiegener Zinsen auf Verbraucher beschlossen habe.Vor allem überzeuge Alber bei Banco Santander die geografische Diversifikation, welche eine bessere Absorption von schlagend werdenden Risiken in einzelnen Regionen ermögliche, wie z.B. die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts auf die Konjunktur Europas, sowie die äußerst attraktive Bewertung.Aaron Alber, Analyst der RBI, bestätigt sowohl die "Kauf"-Empfehlung als auch das Kursziel (EUR 3,00) für die Banco Santander-Aktie. Letzteres basiere auf einem Dividend-Discount-Modell und die Zahlen auf Konsensschätzungen. (Analyse vom 08.11.2022)