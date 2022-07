Börsenplätze Banco Santander-Aktie:



Kurzprofil Banco Santander SA:



Banco Santander (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) ist eine spanische Universalbank. Die Bank ist im Privat- und Firmenkundengeschäft tätig. Für Privatkunden und kleinere Firmen bietet das Unternehmen neben dem täglichen Zahlungsverkehr auch Kreditkarten, Konsumkredite, Darlehen oder Geldanlagen. Für größere Unternehmen stellt das Bankinstitut Beratung, Cash Management, Risk-Management oder auch Vermögensverwaltung zur Verfügung. Das Netzwerk der Gesellschaft besteht aus etwa 12.000 Niederlassungen weltweit. Die Bank fokussiert ihre Aktivitäten auf Kernmärkte: Spanien, Deutschland, Polen, Portugal, Großbritannien, Brasilien, Mexiko, Chile, Argentinien und die USA. Darüber hinaus ist sie jedoch auch in weiteren Ländern tätig. Gemeinsam mit Elavon, einem Anbieter für internationale Zahlungsabwicklung, betreibt Banco Santander ein Joint Venture für Einzelhändlerdienste. (12.07.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Banco Santander-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der spanischen Großbank Banco Santander SA (ISIN: ES0113900J37, WKN: 858872, Ticker-Symbol: BSD2, NASDAQ OTC-Symbol: BCDRF) unter die Lupe.Die spanische Regierung wolle Banken wegen der wirtschaftlichen Folgen des Russland-Ukraine-Kriegs und der gestiegenen Inflation mit einer befristeten Sondersteuer belegen. Die Aktien der spanischen Vertreter Banco Santander, Banco Sabadell, Bankinter und Caixabank würden einbrechen. Auch die Papiere von Commerzbank und Deutsche Bank stünden unter Druck.Die Steuer solle für zwei Jahre erhoben werden und jährlich etwa 1,5 Milliarden Euro einbringen, habe Ministerpräsident Pedro Sanchez am Dienstag in Madrid gesagt. Außerdem habe er weitere wirtschaftspolitische Maßnahmen angekündigt, darunter eine Erhöhung der Subventionen für den Verkehr. Durch eine geplante Gewinnsteuer für Energieunternehmen sollten zudem zehn Jahre lang etwa zwei Milliarden Euro zusammenkommen.Die Banco Santander-Aktie verliere zur Stunde knapp sechs Prozent an Wert, bei der Banco Sabadell seien es sogar rund zwölf Prozent. Die beiden Kreditinstitute Bankinter und Caixbank würden ebenfalls rund zehn Prozent nachgeben. Bei allen vier Titeln gelte: Stopp beachten.Bank-Aktien würden neben dem ohnehin rauen Marktumfeld durch die geplante spanische Sondersteuer einen neuen Belastungsfaktor erhalten. Wie immer gilt: Stoppkurse beachten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.07.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link