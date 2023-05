Börse Stuttgart-Aktienkurs Banca Monte dei Paschi-Aktie:

2,117 EUR +4,59% (08.05.2023, 13:00)



Euronext Milan-Aktienkurs Banca Monte dei Paschi-Aktie:

2,169 EUR +6,06% (08.05.2023, 13:40)



ISIN Banca Monte dei Paschi-Aktie:

IT0005508921



WKN Banca Monte dei Paschi-Aktie:

A3DU7S



Ticker-Symbol Banca Monte dei Paschi-Aktie:

MPI0



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Banca Monte dei Paschi-Aktie:

BMDPF



Kurzprofil Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.:



Die Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) (ISIN: IT0005508921, WKN: A3DU7S, Ticker-Symbol: MPI0, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) ist das drittgrößte Kreditinstitut Italiens. Sie gilt als die älteste Bank der Welt. Die Zentrale befindet sich im Palazzo Salimbeni im Zentrum von Siena in der südlichen Toskana. (08.05.2023/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Banca Monte dei Paschi di Siena profitiert von der Ankündigung des italienischen Finanzministeriums - AktiennewsDie Aktien der ältesten in Betrieb befindlichen Bank der Welt, der italienischen Monte dei Paschi di Siena (ISIN: IT0005508921, WKN: A3DU7S, Ticker-Symbol: MPI0, Nasdaq OTC-Symbol: BMDPF) (BMPS.IT), steigen um fast 4%, nachdem das italienische Schatzamt angekündigt hat, dass es beabsichtigt, fast 64% der Aktien der Bank abzustoßen, so die Experten von XTB.Es gebe jedoch eine Bedingung: Eine solche Option werde nur in Betracht gezogen, wenn sie finanziell vorteilhaft wäre und vorausgesetzt, dass jeder bedeutende neue Investor die Bank im Einklang mit dem nationalen Interesse Italiens führen würde.Es sei daran erinnert, dass die bei der Rettung der Bank im Jahr 2017 gegenüber der Europäischen Union eingegangenen Verpflichtungen Italien zu einem eventuellen Weiterverkauf von Monte dei Paschi di Siena verpflichten würden. Die Regierung möchte, dass die Bank von einem der bestehenden italienischen Bankenkonglomerate wie UniCredit (UCG.IT) oder Banco BPM SpA (BAMI.IT) übernommen werde. Zum jetzigen Zeitpunkt würden diese Institute jedoch jegliches Interesse an einer möglichen Übernahme der BMPS abstreiten. Premierministerin Giorgia Meloni habe wiederholt erklärt, dass die Privatisierung der MPS die Gründung mehrerer großer Bankkonzerne im Lande fördern solle.Börsenplätze Banca Monte dei Paschi-Aktie: