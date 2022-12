Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,239 EUR +0,63% (09.12.2022, 12:42)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

7,44 CAD -0,13% (08.12.2022, 22:00)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,51 USD +0,92% (08.12.2022, 22:00)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (09.12.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) unter die Lupe.Ballard Power könne eine weitere interessante Order verbuchen. Interessanterweise habe der Auftraggeber erst im September diesen Jahres ein Brennstoffzellensystem beim schwedischen Rivalen PowerCell (ISIN: SE0006425815, WKN: A14TK6) geordert. Es handle sich hierbei um das Start-up Amogy.Konkret habe Amogy im Rahmen einer Erstbestellungen drei Brennstoffzellen-Motoren mit einer Leistung von 200 Kilowatt bei Ballard Power in Auftrag gegeben. Einen Gegenwert würden die Nordamerikaner nicht nennen, die ersten Auslieferungen würden 2023 erfolgen. Ein Folgeauftrag über weitere sieben Motoren werde nach dem erfolgreichen Abschluss der ersten Projekte erwartet, heiße es.Amogy wolle Ammoniak in eine nachhaltige Energiequelle umwandeln, um den Verkehr zu dekarbonisieren. Demnach habe das Unternehmen zum Beispiel erfolgreich den ersten emissionsfreien Drohnenflug mit Ammoniakantrieb im 5-Kilowatt-Maßstab entwickelt und ein 100-Kilowatt-Kraftpaket in einem Traktor vorgeführt.Amogy könnte sich langfristig zu einem wichtigen Kunden von Ballard Power entwickeln. Trotz des Auftrags würden derzeit einfach die Impulse bei der Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten fehlen. Hinzu komme der sportliche Börsenwert von 1,65 Milliarden Dollar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: