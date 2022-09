Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (23.09.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Newsflow beim kanadischen Brennstoffzellen-Urgestein bleibe positiv. So solle Ballard Power eine Flotte von sieben Personenzügen der Marke Mireo Plus H aus dem Hause Siemens Mobility mit den notwendigen Brennstoffzellen-Modulen ausstatten. Ballard Power-CCO, David Mucciacciaro, spreche von einem "wichtigen Meilenstein".Ballard Power werde insgesamt 14 Brennstoffzellen-Module für die sieben Züge fertigen, im Jahr 2023 solle die Auslieferung beginnen. Die Züge des Typs Mireo Plus H könnten dann Ende 2024 in der Region Berlin-Brandenburg in Betrieb gehen. Einen Gegenwert hätten die Kanadier nicht genannt.Über die 14 Module hinaus habe Siemens Mobility allerdings eine Absichtserklärung (Letter of Intent) über die Lieferung von 200 Brennstoffzellen-Modulen mit einer Gesamtleistung von 40 Megawatt in den nächsten sechs Jahren unterzeichnet. Die Hälfte davon unterliege dabei einer festen Zusage."Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unsere mehrjährige Zusammenarbeit mit Siemens Mobility und die Zukunft des emissionsfreien Nahverkehrs in Europa", so Ballard Power-CCO, David Mucciacciaro. "Unsere Brennstoffzellentechnologie ist eine ideale Lösung, um die Anforderungen der Siemen Mobility-Personenzugflotte hinsichtlich hoher Nutzlast, großer Reichweite und schneller Betankung zu erfüllen." Siemens , sondern auch Alstom möchten ihre mit Brennstoffzellen betriebenen Modelle in Deutschland auf die Schienen bringen. Ballard Power nehme beim Zugtyp von Siemens Mobility eine wichtige Zuliefererrolle ein. Für eine nachhaltige Trendwende brauche es allerdings mehr gute News.Anleger sollten beim Brennstoffzellen-Titel vorerst weiter an der Seitenlinie verharren, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Ballard Power Systems-Aktie. (Analyse vom 23.09.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: