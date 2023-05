Tradegate-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

3,899 EUR -3,18% (10.05.2023, 18:38)



TSE-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

5,70 CAD -3,23% (10.05.2023, 18:25)



NASDAQ-Aktienkurs Ballard Power Systems-Aktie:

4,265 USD -3,29% (10.05.2023, 18:26)



ISIN Ballard Power Systems-Aktie:

CA0585861085



WKN Ballard Power Systems-Aktie:

A0RENB



Ticker-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

PO0



TSE-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



NASDAQ-Symbol Ballard Power Systems-Aktie:

BLDP



Kurzprofil Ballard Power Systems Inc.:



Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) ist im Bereich der Protonenaustauschmembran-Brennstoffzellentechnologie (PEM) eines der weltweit führenden Unternehmen. Ballard Power entwirft und stellt Wasserstoff-Brennstoffzellen her. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Burnaby, Kanada. (10.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Ballard Power Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Ballard Power Systems Inc. (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB, Ticker-Symbol: PO0, Toronto Stock Exchange-Symbol: BLDP, NASDAQ-Symbol: BLDP) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Spezialist Ballard Power habe am Mittwoch seine Ergebnisse für das erste Quartal bekannt gegeben. Das Unternehmen habe die Gewinnerwartungen der Analysten deutlich verfehlt. Die Aktie sei infolgedessen rund vier Prozent tiefer in den Handel gegangen. Jetzt drohe sogar ein neues Mehr-Jahrestief.Der Bruttogewinn habe -42 Prozent betragen, während der Konsens der Bloomberg-Analysten bei -19,3 Prozent gelegen habe. Auch der Umsatz für Brennstoffzellenprodukte und -dienstleistungen habe mit 13,3 Millionen Dollar unter den Erwartungen gelegen, die sich bei 19,2 Millionen Dollar befunden hätten. Der bereinigte EBITDA-Verlust habe 38,3 Millionen Dollar betragen und sei damit ebenfalls größer als der geschätzte Verlust von 34,2 Millionen Dollar gewesen. Der Verlust pro Aktie im ersten Quartal habe -0,11 Dollar im Vergleich zu -0,14 Dollar im Vorjahr betragen.Das Unternehmen plane für das laufende Geschäftsjahr weiterhin Investitionen von 40 bis 60 Millionen Dollar und mit Gesamtbetriebskosten von 135 bis 155 Millionen Dollar. Außerdem erwarte man bis 2024 weiterhin Druck auf den Bruttogewinn.Aufgrund der enttäuschenden Zahlen notiere die Ballard Power-Aktie nur noch wenige Prozent über dem Jahrestief bei 4,07 Dollar. Rutsche sie darunter, könnte der Verkaufsdruck sogar weiter zunehmen"Der Aktionär" rät Abstand zu halten, so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Ballard Power Systems-Aktie. (Analyse vom 10.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Ballard Power Systems-Aktie: